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科技
2024-06-17 17:22:52

Insta360 GO 3S迷你POV相機　升級4K影片、自動拍攝功能

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Insta360推出新一代POV相機GO 3S，功能上升級不少。

Insta360推出新一代POV相機GO 3S，功能上升級不少。

第一身相機Insta360 GO剛推出升級版3S，保留了GO 3的外形尺寸，除了影片解析度提升至4K，還有全新間隔錄影模式、支援Apple Find My網路、裸機防水深度達10米及改良設計的配件等等，售價$3149起。

Insta360 GO 3S與Action Pod可同時及分開使用，並能在2.2吋翻轉觸控螢幕操控及預覽。 Insta360 GO 3S可免手提拍攝第一身視角相片及影片。 Insta360 GO 3S輕巧易安裝，喵星人也可以進行拍攝。

免手持第一身相機

Insta360 GO 3S重量僅39克，佩戴即可完全免手持拍攝第一人身視角POV，或者使用包裝盒內的配件將其安裝在任何地方，內置FlowState防震科技和水平鎖定令影像更加穩定。

Action Pod與GO 3相同，可作為一體成型外殼、遙控器和充電器。無論是使用Action Pod內的相機拍攝還是單獨安裝相機，都可以在2.2吋翻轉觸控螢幕上預覽拍攝的畫面。不過留意今代續航力稍為減底，GO 3S加Action Pod最多只得140分鐘，比上代短了30分鐘。
 

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Insta360 GO 3S可拍出4K 30fps影片。 可利用磁吸掛繩將Insta360 GO 3S貼在衣物上。 將Insta360 GO 3S放在任何人或寵物身上，創作有趣的影片。 MegaView FOV模式可減少廣角影像變形。

支援4K影片拍攝

Insta360 GO 3S的升級版晶片和新型廣角鏡頭，4K 30fps影片更清晰鮮明，不過光圈為F2.8，並非上代的F2.2，35mm等效焦距亦變成16mm。今代勝在終於可直出JPG照片格式，不需轉換。

新增MegaView FOV模式，減少廣角影像扭曲變形，邊緣更直失真更少。支援Dolby Vision HDR技術，動態範圍更大細節增強。慢動作拍攝亦有升級，1080p 200fps或2.7K 100fps的影格率可令慢動作場面更加流暢。

Insta360 GO 3S全新間隔錄影模式可按時自動拍攝。 Insta360 GO 3S能按相機方向即時變更拍攝縱橫比。 Insta360 GO 3S防水等級為IPX8，可在10米水底拍攝。

自動拍攝和AI剪輯

全新間隔錄影模式，只需設定拍攝規格和每個片段的長度，GO 3S就會自動開機，並在指定時段拍攝一系列片段，不用手動。自動剪輯功能更可讓AI將短片剪輯組合成一個有節奏感的精彩影片， iOS更有全新即時App預覽功能，完成拍攝後只需輕按一下即可開啟並開始剪輯時，手機即會收到通知。

其他實用新功能

支持Apple「尋找」

相機太細小容易丟失，今代支援Apple Find My App追蹤。

輕鬆切換縱橫比

即時變更縱橫比，只需旋轉相機即可在幾秒鐘內從水平拍攝變為垂直拍攝，拍攝橫度的YouTube或直度放IG亦可即時切換。

10米防水深度

主機防水等級為IPX8，深度由上一代的5米增加至10米，可以潛入更深水的水底拍攝；Action Pod則是IPX4防潑濺。

AI手勢控制

如果相機安裝在無法觸及的地方，使用手勢即可開始或停止拍攝，拍照亦同樣支援。

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Insta360 GO 3S有多個免費配件。 Insta360 GO 3S全新的多功能閃傳伴侶可直連手機及快速將檔案遷移至記憶卡內。 Insta360 GO 3S可將Garmin裝置或Apple Watch記錄的 GPS、速度、心率等運動數據，疊加在相機拍攝的畫面上。

全新閃傳配件

Insta360 GO 3S附帶了多種免費配件，包括改良散熱設計的磁吸掛繩、提高磁性強度的簡易夾、萬向支架及新的弧形設計鏡頭保護鏡。全新的多功能閃傳伴侶，更能將素材快速備份到記憶卡，同時為相機充電，從而釋放相機內存和增加電量以繼續拍攝。同時還可以在手機上直接剪輯，而無需下載檔案。

Insta360 App亦有AI剪輯功能，自動將最佳剪輯分享到可共享的相簿中，或使用完整的剪輯工具進行手動操作。如有Garmin裝置或Apple Watch，更能將GPS、速度和電量等數據，創造互動式統計儀表板。

Insta360 GO 3S即日起可透過官網購買，提供64GB和128GB兩種内存選項，售價分別為$3149和$3459，有白和黑兩種顏色可供選擇。 

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