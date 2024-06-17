Insta360 GO 3S迷你POV相機　升級4K影片、自動拍攝功能

Insta360推出新一代POV相機GO 3S，功能上升級不少。

第一身相機Insta360 GO剛推出升級版3S，保留了GO 3的外形尺寸，除了影片解析度提升至4K，還有全新間隔錄影模式、支援Apple Find My網路、裸機防水深度達10米及改良設計的配件等等，售價$3149起。

免手持第一身相機 Insta360 GO 3S重量僅39克，佩戴即可完全免手持拍攝第一人身視角POV，或者使用包裝盒內的配件將其安裝在任何地方，內置FlowState防震科技和水平鎖定令影像更加穩定。 Action Pod與GO 3相同，可作為一體成型外殼、遙控器和充電器。無論是使用Action Pod內的相機拍攝還是單獨安裝相機，都可以在2.2吋翻轉觸控螢幕上預覽拍攝的畫面。不過留意今代續航力稍為減底，GO 3S加Action Pod最多只得140分鐘，比上代短了30分鐘。



支援4K影片拍攝 Insta360 GO 3S的升級版晶片和新型廣角鏡頭，4K 30fps影片更清晰鮮明，不過光圈為F2.8，並非上代的F2.2，35mm等效焦距亦變成16mm。今代勝在終於可直出JPG照片格式，不需轉換。 新增MegaView FOV模式，減少廣角影像扭曲變形，邊緣更直失真更少。支援Dolby Vision HDR技術，動態範圍更大細節增強。慢動作拍攝亦有升級，1080p 200fps或2.7K 100fps的影格率可令慢動作場面更加流暢。

自動拍攝和AI剪輯 全新間隔錄影模式，只需設定拍攝規格和每個片段的長度，GO 3S就會自動開機，並在指定時段拍攝一系列片段，不用手動。自動剪輯功能更可讓AI將短片剪輯組合成一個有節奏感的精彩影片， iOS更有全新即時App預覽功能，完成拍攝後只需輕按一下即可開啟並開始剪輯時，手機即會收到通知。 其他實用新功能 支持Apple「尋找」 相機太細小容易丟失，今代支援Apple Find My App追蹤。 輕鬆切換縱橫比 即時變更縱橫比，只需旋轉相機即可在幾秒鐘內從水平拍攝變為垂直拍攝，拍攝橫度的YouTube或直度放IG亦可即時切換。 10米防水深度 主機防水等級為IPX8，深度由上一代的5米增加至10米，可以潛入更深水的水底拍攝；Action Pod則是IPX4防潑濺。 AI手勢控制 如果相機安裝在無法觸及的地方，使用手勢即可開始或停止拍攝，拍照亦同樣支援。