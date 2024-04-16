Insta360 X4全景運動相機　升級8K影片續航力增至135分鐘

Insta360最新發布全景運動相機X3的後繼機X4，解析度達到8K 30fps，單鏡頭模式亦提升至4K 60fps，電池性能、觸控螢幕及拍攝模式亦有改良，亦有全新拆卸式鏡頭保護鏡配件，旅行及運動愛好者是時候入手或升級。
8K全景拍攝
Insta360 X4全景相機的規格大致跟上代一樣，感光元件尺寸同樣為1/2吋、F1.9光圈、35mm等效焦距6.7mm，但影片解析度增至8K 30fps，是Insta360全景運動相機系列中最高，另外亦可拍攝5.7K的60fps全景影片。
新增的4K 100fps拍攝規格，可以用4倍慢動作拍攝充滿電影感的鏡頭。X4可拍出7,200萬像素照片，內建AI去噪點功能。X4在跟拍模式下能自動構圖，保持自拍棒不見，解析度高達4K 30fps或2.7K 120fps。
全景相機以外，X4也可用作常規廣角運動相機，切換到單鏡頭模式即可拍攝POV廣角影片。X4增強了單鏡模式，具有流暢的4K 60fps，在4K 30fps下MaxView視角達到超寬170°。
全新機身設計
雖然外型沒太大變動，但X4新增了拆卸式鏡頭保護鏡配件，包括免費贈送的標準鏡頭保護鏡或高級鏡頭保護鏡，採用防刮鋼化玻璃製成，提高堅固度及耐用性，易於立即安裝和移除。
2.5吋康寧大猩猩Corning Gorilla Glass觸控螢幕亦比X3稍為增大。全新的2,290 mAh超大電池，運行時間比X3長67%，5.7K 30fps續航時間長達135分鐘。沿用FlowState防震科技和全景水平校正，具備10m防水、耐寒等功能。
拍攝模式升級
X4的創意拍攝模式也有升級，慢動作鏡頭高達5.7K 120fps或3K 240fps，另有8K移動縮時、11K 縮時攝影及動態濾鏡效果等。Insta360 App中的reframe功能有兩大升級，包括快速剪輯和AI剪輯。
更新的Insta360 Studio剪輯工具，可用最大解析度進行隨時共享的剪輯，另外剛推出了Adobe Premiere Pro插件Insta360 Reframe，可以直接在Premiere Pro中打開X4拍攝的全景檔案進行編輯。
Insta360 X4於即日起發售，售價為$3,999，比起現正減價的X3貴只約$700左右，值得入手。