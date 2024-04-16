Insta360 X4全景運動相機　升級8K影片續航力增至135分鐘

Insta360最新發布全景運動相機X3的後繼機X4，解析度達到8K 30fps，單鏡頭模式亦提升至4K 60fps，電池性能、觸控螢幕及拍攝模式亦有改良，亦有全新拆卸式鏡頭保護鏡配件，旅行及運動愛好者是時候入手或升級。

8K全景拍攝

Insta360 X4全景相機的規格大致跟上代一樣，感光元件尺寸同樣為1/2吋、F1.9光圈、35mm等效焦距6.7mm，但影片解析度增至8K 30fps，是Insta360全景運動相機系列中最高，另外亦可拍攝5.7K的60fps全景影片。

新增的4K 100fps拍攝規格，可以用4倍慢動作拍攝充滿電影感的鏡頭。X4可拍出7,200萬像素照片，內建AI去噪點功能。X4在跟拍模式下能自動構圖，保持自拍棒不見，解析度高達4K 30fps或2.7K 120fps。

全景相機以外，X4也可用作常規廣角運動相機，切換到單鏡頭模式即可拍攝POV廣角影片。X4增強了單鏡模式，具有流暢的4K 60fps，在4K 30fps下MaxView視角達到超寬170°。