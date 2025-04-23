Insta360 X5旗艦全景相機登場　可換鏡設計、更大感光元件及更長續航

Insta360發布最新旗艦全景相機Insta360 X5，搭載更大尺寸感光元件與高速三核心AI晶片，可拍8K影像品質，AI低光模式能捕捉更清晰細膩的畫面。今代有更堅固耐用的機身、拆卸式鏡頭設計、長效電池續航力與15公尺防水性能。全新InstaFrame模式，同步生成平面與全景影片，大幅簡化拍攝流程。Insta360 X5即日起上市，標準套裝售價$4099，人氣套裝$4320。
8K 30fps全景影片畫質
Insta360 X5跟上代一樣可拍8K 30fps全景影片，採用11K超取樣至8K技術。不過比上代搭載面積大幅提升144%的1/1.28 英吋感光元件與強大的三核心AI晶片系統（含5nm AI晶片與雙專業影像晶片），能捕捉更充足光線並有效抑制雜訊。PureVideo模式運用AI影像降噪技術與動態範圍優化演算法，在低光源條件下，亦能呈現清晰生動的影像。Active HDR功能亦升級至5.7K60fps，在低光源及高對比度場景中亦流暢銳利。
首創可拆卸鏡頭設計
Insta360 X5獨家的「拆卸式鏡頭設計」，可利用鏡頭更換套組隨時更換受損鏡頭。採用全新高強度抗刮玻璃材質，不論是操作不慎、極限運動或是器材掉落，都能有效減少意外損壞的機率。
在硬件配備上亦有多方面升級，包括內建多層鋼網防風罩的收音咪及升級的音訊演算法；配備2400mAh高容量電池，於5.7K解析度下搭配強化續航模式，可連續錄影長達185分鐘。同時支援快速充電技術，20分鐘即可將電量從0%充至 80%。
具備IP68防水等級，採用磁吸式設計可快速更換配件，並搭載FlowState防震科技與360°水平校正功能。今代更新增「一扭即拍」功能，透過簡單旋轉自拍桿即可快速啟動錄影。另支援語音控制2.0、手勢控制與無線遙控器配對等功能。
全新取景模式
InstaFrame能夠同步輸出可即時分享的平面影片與完整的全景影片，使用者可以自由選擇平面影片的拍攝視角，同時記錄完整的全景影片，確保不錯過任何時刻。Insta360 App亦全面革新，採用更簡潔俐落的介面，整合多項創新的編輯工具，提升編輯效率與使用體驗。
全新一鍵「消除畸變」功能，可迅速消除魚眼鏡頭造成的畫面變形，呈現更為自然真實的視覺效果。同時新增「一鍵輸出」功能，使用者無需進行任何編輯或後續取景，即可快速完成影片輸出與分享。Insta360 X5與Insta360+雲端服務整合，提供自動備份、素材即時分享、雲端編輯等多元功能，更加便利。