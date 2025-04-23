Insta360 X5旗艦全景相機登場　可換鏡設計、更大感光元件及更長續航

Insta360發布最新旗艦全景相機Insta360 X5，搭載更大尺寸感光元件與高速三核心AI晶片，可拍8K影像品質，AI低光模式能捕捉更清晰細膩的畫面。今代有更堅固耐用的機身、拆卸式鏡頭設計、長效電池續航力與15公尺防水性能。全新InstaFrame模式，同步生成平面與全景影片，大幅簡化拍攝流程。Insta360 X5即日起上市，標準套裝售價$4099，人氣套裝$4320。

Insta360 X5跟上代一樣可拍8K 30fps全景影片，採用11K超取樣至8K技術。不過比上代搭載面積大幅提升144%的1/1.28 英吋感光元件與強大的三核心AI晶片系統（含5nm AI晶片與雙專業影像晶片），能捕捉更充足光線並有效抑制雜訊。PureVideo模式運用AI影像降噪技術與動態範圍優化演算法，在低光源條件下，亦能呈現清晰生動的影像。Active HDR功能亦升級至5.7K60fps，在低光源及高對比度場景中亦流暢銳利。

首創可拆卸鏡頭設計

Insta360 X5獨家的「拆卸式鏡頭設計」，可利用鏡頭更換套組隨時更換受損鏡頭。採用全新高強度抗刮玻璃材質，不論是操作不慎、極限運動或是器材掉落，都能有效減少意外損壞的機率。

在硬件配備上亦有多方面升級，包括內建多層鋼網防風罩的收音咪及升級的音訊演算法；配備2400mAh高容量電池，於5.7K解析度下搭配強化續航模式，可連續錄影長達185分鐘。同時支援快速充電技術，20分鐘即可將電量從0%充至 80%。

具備IP68防水等級，採用磁吸式設計可快速更換配件，並搭載FlowState防震科技與360°水平校正功能。今代更新增「一扭即拍」功能，透過簡單旋轉自拍桿即可快速啟動錄影。另支援語音控制2.0、手勢控制與無線遙控器配對等功能。