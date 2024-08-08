iOS新功能｜iOS 18全新干擾控制設定　一按廣告化灰即時隱藏

iOS 18上的Safari新增了一項干擾控制功能，可一按飛走廣告。（YouTube@MacRumors）

MacRumors早前發現在最新的iOS 18開發者測試版中，在iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia首次亮相的一項Safari的新功能：Distraction Control（干擾控制），相信即將會在公測版本登場。

一按飛走廣告

Distraction Control是Safari的一項新功能，旨在隱藏網頁上令人干擾及分心的元素，包括討厭的彈出視窗，例如要求訂閱電子郵件列表或顯示GDPR條幅，以及自動播放的影片。需要注意的是，它並不是廣告阻擋器，因此它無法完全阻止廣告，只能暫時隱藏。

用家可以使用Distraction Control隱藏網頁上的任何靜態元素，例如不想看到的部分。操作方式是前往Safari的頁面選單，然後點擊「隱藏干擾項目」，然後在網頁上可選擇想要隱藏的元素，即時灰飛煙滅。隱藏的項目不會在不同設備之間同步，亦可以通過點擊「顯示隱藏項目」來恢復。