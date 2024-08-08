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科技
2024-08-08 16:20:14

iOS新功能｜iOS 18全新干擾控制設定　一按廣告化灰即時隱藏

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iOS 18上的Safari新增了一項干擾控制功能，可一按飛走廣告。（YouTube@MacRumors）

iOS 18上的Safari新增了一項干擾控制功能，可一按飛走廣告。（YouTube@MacRumors）

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MacRumors早前發現在最新的iOS 18開發者測試版中，在iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia首次亮相的一項Safari的新功能：Distraction Control（干擾控制），相信即將會在公測版本登場。

iOS 18新功能｜Safari的頁面選單，點擊「隱藏干擾項目」。（YouTube@MacRumors） iOS 18新功能｜一按即可以令廣告暫時消失。（YouTube@MacRumors）

一按飛走廣告

Distraction Control是Safari的一項新功能，旨在隱藏網頁上令人干擾及分心的元素，包括討厭的彈出視窗，例如要求訂閱電子郵件列表或顯示GDPR條幅，以及自動播放的影片。需要注意的是，它並不是廣告阻擋器，因此它無法完全阻止廣告，只能暫時隱藏。

用家可以使用Distraction Control隱藏網頁上的任何靜態元素，例如不想看到的部分。操作方式是前往Safari的頁面選單，然後點擊「隱藏干擾項目」，然後在網頁上可選擇想要隱藏的元素，即時灰飛煙滅。隱藏的項目不會在不同設備之間同步，亦可以通過點擊「顯示隱藏項目」來恢復。

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iOS 18新功能｜Highlights功能令重點資訊顯示，同樣可減少干擾。

iOS 18新功能｜Highlights功能令重點資訊顯示，同樣可減少干擾。

其他更新功能

除了Distraction Control，在iOS 18中Safari還有其他更新，例如快速顯示用戶想在網站上看到的資訊的Highlights（突出顯示）功能、重新設計帶有目錄和摘要的閱讀器介面，以及影片檢視器可消除在網頁上觀看影片時的干擾。照片應用亦根據用戶的意見進行了調整，移除了照片輪播功能。

消息來源：MacRumors

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