iOS 17.4 Beta最快今周公測 或迎iOS史上最大改動 傳增第三方App下載

香港用戶或未受影響

過去數年蘋果一直以客戶隱私及系統安全風險為由，強烈反射歐盟《數碼市場法案》跟應用程式側載功能，故即使其被強制於 3 月 6 日更新 iOS 並加入以上功能，普遍猜測蘋果將僅以最低限度措施執行方案，如向第三方 App 制定規制、限制相關門檻，又可能像於美國市場般，在允許開發者引導用戶使用 App Store 以外支付方式之餘，向其收取高達 27% 佣金等做法。如消息屬實，則估計這次更新未必影響到香港版 iOS 裝置用戶。

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