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科技
2024-01-25 06:00:00

iOS 17.4 Beta最快今周公測 或迎iOS史上最大改動 傳增第三方App下載

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iOS 17.4 Beta最快今周公測 或迎iOS史上最大改動 傳增第三方App下載（iPhone 15系列資料圖片）

iOS 17.4 Beta最快今周公測 或迎iOS史上最大改動 傳增第三方App下載（iPhone 15系列資料圖片）

蘋果因應早前歐盟通過《數碼市場法案》(DMA)，需要在3月6日完成 iOS更新，讓當地iPhone用戶能透過App Store 以外、第三方 App 側載商店安裝應用程式。因此預計最快於本週進行公測的 iOS 17.4 Beta，或將迎來 iOS 史上最大改動。

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普遍預期最快會於本週開放公測的 iOS 17.4 Beta 版本，被視為蘋果為早前歐盟通過《數碼市場法案》，交出相關答卷準備。據外媒引述相關方案內容，蘋果需要在當地時間 3 月 6 日之前，為歐盟成員國包括德國、法國、西班牙、意大利等 iOS 裝置使用者，增設在 App Store 以外、對第三方 App 商店以及應用程式，提供獨立側載 App 功能支援。現時未知蘋果會否在首個 Beta 版本就加入以上測試。

香港用戶或未受影響

過去數年蘋果一直以客戶隱私及系統安全風險為由，強烈反射歐盟《數碼市場法案》跟應用程式側載功能，故即使其被強制於 3 月 6 日更新 iOS 並加入以上功能，普遍猜測蘋果將僅以最低限度措施執行方案，如向第三方 App 制定規制、限制相關門檻，又可能像於美國市場般，在允許開發者引導用戶使用 App Store  以外支付方式之餘，向其收取高達 27% 佣金等做法。如消息屬實，則估計這次更新未必影響到香港版 iOS 裝置用戶。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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