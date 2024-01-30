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科技
2024-01-30 06:00:00

iOS 18料今年第3季推出 史上最大升級包括AI輔助Siri及跨平台RCS訊息

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iOS 18料今年第3季推出 史上最大升級包括AI輔助Siri及跨平台RCS訊息

iOS 18料今年第3季推出 史上最大升級包括AI輔助Siri及跨平台RCS訊息

近期蘋果流動裝置作業系統 iOS 新聞不斷，除有傳歐版 iOS 17.4 或加入第三方 App 側載功能後，最新又有說法指，預期今年第 3 季度推送的 iOS 18，或將迎來對應 Android 跨平台 RCS 訊息、跟採用生成式 AI 技術的 Siri 升級版本，據說在蘋果內部被視為歷來最大升級之一。

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iOS 18料加強 Siri

據外媒引述來自彭博社 Mark Gurman 於早前 Power On 專欄報告，其在回應訂閱讀者提問時指，預計在今年第 3 季推送的 iOS 18，在蘋果研發內部被視為有望成為 iOS 發展史上「最大」的軟件升級。這款預計於 6 月 WWDC24 全球開發者大會推送公測版的作業系統，據透露現時已知升級內容將包括對應與 Android 系統 RCS 跨平台訊息標準。

實裝後兩者預設訊息交換， iOS 18將迎來改進包括更高解像度圖片與影片傳輸、語音訊息、文字鍵入指示、已讀提示、跨平台 Wi-Fi 訊息傳輸、iOS 用家可自由離開 Android 用家發起群組對話、及較 SMS 更安全的訊息加密功能，等原先在 iMessage 上「藍色氣泡」支援功能。另外 iOS 18 亦會為 Siri 引入生成式 AI（Generative AI）技術，加強 Siri 處理問題跟自動完成語句方式，並有傳蘋果計劃整合大型語言模型至 Siri，使其能執行更複雜任務作業。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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