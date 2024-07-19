iOS 18 公測版現已推出 試用個人化桌面 手寫計算機

Apple早前發布的iOS 18、iPadOS 18、tvOS 18、macOS Sequoia，以及watchOS 11公測版已經推出，現可開放下載體驗最新功能。
iOS 18主要新功能
iOS 18新功能包括用戶可在主畫面的任何空白位置移放app和小工具、在鎖定畫面底部度身訂造按鈕，以及在控制中心快速取用更多控制項目。相片app亦重新設計，相片圖庫會自動整理成全新單一檢視畫面，全新選集方便瀏覽喜愛相片。
郵件app亦變得更智能，可分類郵件，令收件箱變得更精簡；同時iMessage亦將提供全新文字特效。全新計算機的功能，能手寫方程式進行各種算術，另有各種單位換算功能。另有全新、Safari的Highlights功能及重新設計的閱讀器等。
其他OS升級
iPad OS同樣有以上功能，加上Apple Pencil新增Smart Script，手寫備忘錄更流暢、靈活及易看，同時保留用户個人手寫文字的字體和感覺。
macOS Sequoia最主要的新功能為iPhone鏡像輸出，直接從macOS完全存取和控制iPhone擴展接續互通功能。另有全新視窗排列方式，令布局更加整齊及個人化。
watchOS 11則有全新Vitals app，顯示關鍵健康指標和資訊。健身記錄圓圈可度身訂造，支援智慧型疊放和相片錶面。報平安功能及翻譯app亦已登陸Apple Watch。