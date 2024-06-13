iOS 18 Beta新功能實測　10大亮點試用有驚喜

iOS 18推出大量改動及新功能，在使用上的確更加靈活方便。

iOS 18 Beta版本已可試用，可於指定網址下載。

Apple早前在WWDC 2024發布了iOS 18，雖然正式推出時間為今年秋季，但現時在Developer網頁可以下載並試用Beta版本。留意並非全部功能有齊，例如Apple Intelligence就仍未提供，但部分實用功能已可率先試玩。今次使用iPhone 11舊機作測試，都能使用到一些新功能。另外Apple ID現已改名成Apple Account，從此要改口了。

自由訂造主畫面

首先最明顯改變是主畫面可自由設計，可以將移動app至任何位置，不過仍有隱形的格線。App可以選擇淺、深色或自動模式，或是自行染色，不過一染就會所有app變成同一色調，比較難找。另外亦可以放大圖標，名字會隱藏，更加簡約。

重新設計控制中心可以自行訂造需要用的工具，並決定大小及排版，亦支援第三方app，靈活度大大提高。控制中心分成多個組別，在右手邊可滑動揭頁，包括最愛、音樂、連線及家居等，亦能加入自訂頁。順帶一提今次在右上角加入了開關鍵，可以一按關機。

鎖定畫面亦終於可以移除電筒及相機，以後不會再尷尬亮燈。從Controls Gallery中可選擇控制項目，包括翻譯、鬧鐘等多個選擇。