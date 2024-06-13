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科技
2024-06-13 13:53:46

iOS 18 Beta新功能實測　10大亮點試用有驚喜

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iOS 18推出大量改動及新功能，在使用上的確更加靈活方便。

iOS 18推出大量改動及新功能，在使用上的確更加靈活方便。

iOS 18 Beta版本已可試用，可於指定網址下載。

iOS 18 Beta版本已可試用，可於指定網址下載。

Apple早前在WWDC 2024發布了iOS 18，雖然正式推出時間為今年秋季，但現時在Developer網頁可以下載並試用Beta版本。留意並非全部功能有齊，例如Apple Intelligence就仍未提供，但部分實用功能已可率先試玩。今次使用iPhone 11舊機作測試，都能使用到一些新功能。另外Apple ID現已改名成Apple Account，從此要改口了。

iOS 18｜所有app標記都可以自訂顏色形成同一風格，但不能逐個逐個改。 iOS 18｜App終於可以自由擺位。 iOS 18｜能自訂用途的控制中心，大小、工具全都可以自行設計。 iOS 18｜右手邊的列表將控制分類，一目了然。 iOS 18｜鎖定畫面小工具都可以自訂。

自由訂造主畫面

首先最明顯改變是主畫面可自由設計，可以將移動app至任何位置，不過仍有隱形的格線。App可以選擇淺、深色或自動模式，或是自行染色，不過一染就會所有app變成同一色調，比較難找。另外亦可以放大圖標，名字會隱藏，更加簡約。

重新設計控制中心可以自行訂造需要用的工具，並決定大小及排版，亦支援第三方app，靈活度大大提高。控制中心分成多個組別，在右手邊可滑動揭頁，包括最愛、音樂、連線及家居等，亦能加入自訂頁。順帶一提今次在右上角加入了開關鍵，可以一按關機。

鎖定畫面亦終於可以移除電筒及相機，以後不會再尷尬亮燈。從Controls Gallery中可選擇控制項目，包括翻譯、鬧鐘等多個選擇。

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iOS 18｜App可以設計上鎖及隱藏，哪類型的App最大機會要鎖？ iOS 18｜所有隱藏app會收藏在右下角的資料夾中，成為iPhone神秘地帶。

鎖app保私隱

如果有秘密不想被人偷睇手機，iOS的app現可以鎖上，需要使用Face ID或密碼才能開啟。有特別的app不想曝光的話，更可以直接鎖上兼隱藏，並收埋在隱藏app資料夾中，在搜尋、通知及系統上任何地方出現。不過原生app如相片，就不能使用隱藏功能。

iOS 18｜相片以一頁過操控更加直觀方便。 iOS 18｜所有分類在相簿下方，喜歡將相片細分的用家可以慢慢自訂。

相片自行分類

相片變成一頁過設計，拉下可使用Carousel View分類，例如影片、最愛及日期等，下面為最近相片、人物及寵物、釘選選集、回憶、旅行、相簿及焦點相片，可以自行設計獨一無二的相片集及圖輯，不過如果懶得分類，還是以最直觀方式使用。

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iOS 18｜文字特效可以加強語氣，如想表達「嬲爆」更加生動傳神。 iOS 18｜點按回應可有更多選擇。 iOS 18｜稍後時間傳送是報備必用功能。

特效訊息加強語氣

雖然大部分人主要使用WhatsApp通訊，不過Apple訊息今次多了新玩法，例如可以加入文字特效，並有8款動畫可選如爆炸、點頭等，但對方未有iOS 18的話看不到特效，只會當成普通交字。所有表情符號及貼圖亦可使用點按回應，而且更多選擇。先撰寫訊息，再設定於稍後時間傳送亦實用。

iOS 18｜全新「Passwords」app用法似1Password，可以一次過記下所有密碼。 iOS 18｜更懂得分類成密碼、通行密匙、Wi-Fi等，相當聰明。

必用密碼神器

金魚記憶人士如我，如果每次輸入密碼都要至少打3次才正確，這個全新「Passwords」app絕對是密碼神器。可輕鬆存取已安全儲存於鑰匙圈的帳户密碼、通行密匙、Wi-Fi密碼，以後終於不用重設又重設密碼。

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iOS 18｜在計算機或備忘錄app輸入任何方程式寫上等號，即可以進行計算。 iOS 18｜字體更會模仿用家的寫法。 iOS 18｜計算機可以換算貨幣。 iOS 18｜科技計算機將再複雜的方程式都識計。 iOS 18｜備忘錄app可以變色突出重點。

好玩手寫計數

計算機變得更加多功能，除了可以使用科學方程式，還有相當實用的單位換算，有貨幣、面積、能量等不用範疇。而且可用手寫的Math Notes計數，字體更會根據用家變化，相當好玩！而備忘錄app輸入的公式和方程式可即時由Math Notes破解，而且文字可以變色標示重點。

其他有用功能

iOS 18｜喜歡行山人士可做足準備，地圖能下載使用不怕沒有訊號。

iOS 18｜喜歡行山人士可做足準備，地圖能下載使用不怕沒有訊號。

地圖app加行山徑

香港都能使用地圖app的遠足功能，可自行設計行山路線，有齊上升下降及時間，而且在離線時仍能使用，亦可以儲存至地圖資料庫。

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iOS 18｜日記app多了不少工具，讓寫作更加有系統。

iOS 18｜日記app多了不少工具，讓寫作更加有系統。

日記更整齊

如有使用iOS內置的日記app習慣，今次作出多項更新，包括數據分析顯示方式、建立日程等，更可在健康app記錄為靜觀分鐘。現已推出小工具，錄音亦可自動轉錄成文字，並輸出和列印日記內容。

iOS 18｜遊戲模式會自動開啟，提升遊戲效能。

iOS 18｜遊戲模式會自動開啟，提升遊戲效能。

全新遊戲模式

打機時iOS自動開啟遊戲模式，提供更統一格率，改善遊戲體驗，更可令如AirPods及遊戲手掣等無線配件的反應更靈敏，以及暫停背景活動和推送訊息等，不過試過覺得效果不算太明顯。

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iOS 18｜未來可使用Apple Cash，但未知香港能否支援。

iOS 18｜未來可使用Apple Cash，但未知香港能否支援。

銀包可放「現金」

銀包app亦新增了Apple Cash，應該用作Tap to Cash功能，但香港未知能否使用。
 

iOS 18｜以往想打個電話真的太費時，這項功能來得太遲。

iOS 18｜以往想打個電話真的太費時，這項功能來得太遲。

打電話更方便

一個小彩蛋發現，iOS 18終於支援T9致電！即是打電話時，鍵入代表名字的數字即可找到聯絡人，不需記下號碼或是使用聯絡人列表，簡直是iOS 18最令人感動的功能之一。
 

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iOS 18｜支援機種一覽。

iOS 18｜支援機種一覽。

支援多機種

iOS支援最舊的機種為iPhone SE（第二代）後，可能今次用iPhone 11及Beta版本關係，部分功能未能使用，例如備忘錄app的手機對話即時語音錄製及翻譯、Safari的「Highlights」功能及閱讀器等都未能測試。最重要的Apple Intelligence AI功能，亦要稍後並使用iPhone 15 Pro才可用到。

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