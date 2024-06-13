iOS 18 Beta新功能實測　10大亮點試用有驚喜

Apple早前在WWDC 2024發布了iOS 18，雖然正式推出時間為今年秋季，但現時在Developer網頁可以下載並試用Beta版本。留意並非全部功能有齊，例如Apple Intelligence就仍未提供，但部分實用功能已可率先試玩。今次使用iPhone 11舊機作測試，都能使用到一些新功能。另外Apple ID現已改名成Apple Account，從此要改口了。
自由訂造主畫面
首先最明顯改變是主畫面可自由設計，可以將移動app至任何位置，不過仍有隱形的格線。App可以選擇淺、深色或自動模式，或是自行染色，不過一染就會所有app變成同一色調，比較難找。另外亦可以放大圖標，名字會隱藏，更加簡約。
重新設計控制中心可以自行訂造需要用的工具，並決定大小及排版，亦支援第三方app，靈活度大大提高。控制中心分成多個組別，在右手邊可滑動揭頁，包括最愛、音樂、連線及家居等，亦能加入自訂頁。順帶一提今次在右上角加入了開關鍵，可以一按關機。
鎖定畫面亦終於可以移除電筒及相機，以後不會再尷尬亮燈。從Controls Gallery中可選擇控制項目，包括翻譯、鬧鐘等多個選擇。
鎖app保私隱
如果有秘密不想被人偷睇手機，iOS的app現可以鎖上，需要使用Face ID或密碼才能開啟。有特別的app不想曝光的話，更可以直接鎖上兼隱藏，並收埋在隱藏app資料夾中，在搜尋、通知及系統上任何地方出現。不過原生app如相片，就不能使用隱藏功能。
相片自行分類
相片變成一頁過設計，拉下可使用Carousel View分類，例如影片、最愛及日期等，下面為最近相片、人物及寵物、釘選選集、回憶、旅行、相簿及焦點相片，可以自行設計獨一無二的相片集及圖輯，不過如果懶得分類，還是以最直觀方式使用。
特效訊息加強語氣
雖然大部分人主要使用WhatsApp通訊，不過Apple訊息今次多了新玩法，例如可以加入文字特效，並有8款動畫可選如爆炸、點頭等，但對方未有iOS 18的話看不到特效，只會當成普通交字。所有表情符號及貼圖亦可使用點按回應，而且更多選擇。先撰寫訊息，再設定於稍後時間傳送亦實用。
必用密碼神器
金魚記憶人士如我，如果每次輸入密碼都要至少打3次才正確，這個全新「Passwords」app絕對是密碼神器。可輕鬆存取已安全儲存於鑰匙圈的帳户密碼、通行密匙、Wi-Fi密碼，以後終於不用重設又重設密碼。
好玩手寫計數
計算機變得更加多功能，除了可以使用科學方程式，還有相當實用的單位換算，有貨幣、面積、能量等不用範疇。而且可用手寫的Math Notes計數，字體更會根據用家變化，相當好玩！而備忘錄app輸入的公式和方程式可即時由Math Notes破解，而且文字可以變色標示重點。
其他有用功能
地圖app加行山徑
香港都能使用地圖app的遠足功能，可自行設計行山路線，有齊上升下降及時間，而且在離線時仍能使用，亦可以儲存至地圖資料庫。
日記更整齊
如有使用iOS內置的日記app習慣，今次作出多項更新，包括數據分析顯示方式、建立日程等，更可在健康app記錄為靜觀分鐘。現已推出小工具，錄音亦可自動轉錄成文字，並輸出和列印日記內容。
全新遊戲模式
打機時iOS自動開啟遊戲模式，提供更統一格率，改善遊戲體驗，更可令如AirPods及遊戲手掣等無線配件的反應更靈敏，以及暫停背景活動和推送訊息等，不過試過覺得效果不算太明顯。
銀包可放「現金」
銀包app亦新增了Apple Cash，應該用作Tap to Cash功能，但香港未知能否使用。
打電話更方便
一個小彩蛋發現，iOS 18終於支援T9致電！即是打電話時，鍵入代表名字的數字即可找到聯絡人，不需記下號碼或是使用聯絡人列表，簡直是iOS 18最令人感動的功能之一。
支援多機種
iOS支援最舊的機種為iPhone SE（第二代）後，可能今次用iPhone 11及Beta版本關係，部分功能未能使用，例如備忘錄app的手機對話即時語音錄製及翻譯、Safari的「Highlights」功能及閱讀器等都未能測試。最重要的Apple Intelligence AI功能，亦要稍後並使用iPhone 15 Pro才可用到。