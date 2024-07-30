iOS 18.1 Beta測試版現已推出　可試用部分Apple Intelligence功能

Apple推出iOS 18.1測試版，同時可試用部分Apple Intelligence的AI功能。

日前雖然有傳Apple Intelligence有機會延遲推出，另一邊廂Apple剛向開發人員推出iOS 18.1的第一個測試版。這次Beta版更新只適用於iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，並包含了Apple Intelligence的第一組功能，例如寫作工具、郵件和通知的新功能，以及相簿的升級。留意Apple Intelligence暫時只支援英文，而且功能只供測試。

Apple Intelligence可以為用戶的文本進行重寫、校對和摘要。

iOS 18.1和iPadOS 18.1 Beta測試版中可用的Apple Intelligence包括以下功能，首先是新增的寫作工具，用戶可以在各種寫作場景中進行重寫、校對和摘要文本，包括郵件、備忘錄、頁面和第三方應用程式。

Siri可以用文字與用戶進行交流。

Siri啟動時不再以球體示人，整個屏幕會出現發光邊框，同時可以在文字和語音之間切換進行Siri互動。Siri現已提供設備支持，回答關於iPhone、iPad和Mac上不同的操作問題。Siri的對答亦更自然，可以跟隨並保持上文下理。

收件箱頂部顯示最緊急的郵件，可先行進行回覆。

頂部收件箱的新區域顯示最緊急的郵件，例如當天的晚餐邀請或登機證。在收件箱中，用戶不需要打開郵件，就可以看到摘要，而不是預覽每封郵件的前幾行。智能回覆提供快速回應的建議，並且會識別郵件中的問題，確保回覆完整。

用戶只需輸入描述，即可創作出回憶故事短片。

相簿搜索加強

使用自然語言搜索特定照片，例如「Maya穿著印花襯衫滑板」或「Katie臉上貼著貼紙」。在影片中搜索功能可以找到片段中的特定時刻，讓用戶可以直接跳轉到相關部分。

回憶創作影片功能

用戶只需輸入描述即可創建出故事影片，Apple Intelligence將根據描述選出最佳的照片和影片，以及從照片中識別的主題創作章節，並將它們排列成具有自己敘事弧線的電影。

部分功能未提供

另新增的「焦點」功能可減少干擾，僅顯示可能需要立即關注的通知，例如有關早期接收的短訊；轉錄功能則可提供對轉錄的摘要。

當然，iOS 18.1中還有一些未推出的Apple Intelligence功能，例如Image Playground、Genmoji、優先通知、具有屏幕感知的Siri以及ChatGPT整合。