iOS 18.1 Beta版可試用Clean Up工具　一鍵AI執相刪除相片人物

iOS 18.1 Beta版早前開放給開發人員作測試，根據MacRumors報道，其中一個Apple Intelligence功能，在相片app中新加入的Clean Up工具，現已可以試用，支援iPhone 15 Pro以上的機型。
一鍵輕鬆執相
Clean Up工具可識別及移除相片背景中不相干物件及人物，且不會意外地改變主體，即是不少對手已有的一鍵刪除AI功能。用戶可以輕按、圈出以及抹走不需要的目標，更能智慧地選擇合適的刪除部分。相簿app中所有相片都可以使用這功能，即使是舊相片或是用iPhone相機以外拍攝的相片都得。
MacRumors亦示範了如何使用這項新功能，在相片中的編輯選項之中，會有Clean Up這個擦膠標記。按下之後並在相片中選擇刪除對象，即會亮起，然後就可以進行刪除。MacRumors表示功能完善，對於清晰背景的相片、以及細小的對象效果更佳。
註明經過修圖
不過Clean Up在使用上仍有一定限制，例如刪除人物未算完美，而且在原況相片亦會關掉效果，影片亦不能支援。Clean Up亦可以逆向控制，能隨時將圖片回復原狀，不過一經使用，相片的資料將會被標記成「經Clean Up修改」（Modified with Clean Up）。
消息來源：MacRumors