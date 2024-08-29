iOS 18.1 Beta版可試用Clean Up工具　一鍵AI執相刪除相片人物

iOS 18.1 Beta版早前開放給開發人員作測試，根據MacRumors報道，其中一個Apple Intelligence功能，在相片app中新加入的Clean Up工具，現已可以試用，支援iPhone 15 Pro以上的機型。

一鍵輕鬆執相

Clean Up工具可識別及移除相片背景中不相干物件及人物，且不會意外地改變主體，即是不少對手已有的一鍵刪除AI功能。用戶可以輕按、圈出以及抹走不需要的目標，更能智慧地選擇合適的刪除部分。相簿app中所有相片都可以使用這功能，即使是舊相片或是用iPhone相機以外拍攝的相片都得。

MacRumors亦示範了如何使用這項新功能，在相片中的編輯選項之中，會有Clean Up這個擦膠標記。按下之後並在相片中選擇刪除對象，即會亮起，然後就可以進行刪除。MacRumors表示功能完善，對於清晰背景的相片、以及細小的對象效果更佳。