iOS 18.2推出加強版Apple Intelligence　實試影像樂園AI圖像生成

iOS 18.2 Beta測試了一段時間，Apple今日宣佈正式推出iOS 18.2、iPadOS 18.2及macOS Sequoia 15.2，引入新一輪Apple Intelligence全新功能，當中包括最好玩的AI圖像生成，「影像樂園」（Image Playground）及Genmoji創作表情符號；另外還有Visual Intelligence視覺智能、和「書寫工具」等新功能，我們稍後亦將會陸續實試。

「影像樂園」功能讓用户可根據主題、服裝、配飾及地點等概念，輕鬆創作有趣且獨特的圖像。用户可加入自己的文字描述，甚至可使用相片圖庫中的相片，創作與家人或朋友相似的圖像。「影像樂園」可產生不同風格的圖像，包括具現代3D動畫風格的「動畫」，以及以簡單形狀、清晰線條和色塊呈現的「插畫」風格圖像。

實試生成肖像

今次iOS 18.2更新在香港仍未能使用Apple Intelligence，這次測試是早前使用18.2 Beta版本的Image Playground。輸入指令可用文字形容或建議的圖案，選擇極多，主題有節慶、科幻、夏日等，又可以選擇不同服飾，最後選擇地點，激發用家的創作小宇宙。

肖像可選用不同膚色及特徵，系統會在相機之中尋找相片作參考，可以自己挑選心目中的形象作起點。之後可以作不同微調及轉換，最多可選7個圖案。生成出來的結果以可愛形象居多，雖然不算很神似，不過在過程中都相當好玩。

Apple Intelligence雖然開始擴展至更多語言，不過中文仍然要等，Apple稱下一輪語言支援將隨明年4月的軟件更新中推出，因此現時香港用戶還是要將語言轉換為美國英文，兼使用VPN才可使用，但今天仍要等待下載，未能即時試玩。