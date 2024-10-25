熱門搜尋:
恐龍化石 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-10-25 12:05:45

iOS 18.2 Beta實試Apple Intelligence　相機整合ChatGPT無敵智能鏡頭搜尋

分享：
iOS 18.2 Beta版現已上線可作測試，iPhone 15 Pro以上即可試用Apple Intelligence最新功能。

iOS 18.2 Beta版現已上線可作測試，iPhone 15 Pro以上即可試用Apple Intelligence最新功能。

adblk5

Apple早前宣布下星期即將推出iOS 18.1，另一邊廂iOS 18.2 Beta版已經上線進行測試！即使是一般用家都可以下載試用部分功能，最矚目的一定是第二輪的Apple Intelligence功能，當中包括Genmoji及Image Playground、ChatGPT整合Siri及寫作工具等，所有iPhone 16、iPhone 15 Pro及Pro Max用家均可率先試用！

Apple Intelligence整合了ChatGPT，可以免費使用。 Apple Intelligence可生成圖像。 Apple Intelligence在訊息App中自動摘要及智慧回覆。 需要開啟ChatGPT才能正式使用，但香港地區仍然要用VPN。

ChatGPT仍需VPN

使用Apple Intelligence只需將語言設定成英文（美國） ，地區選擇揀香港也可。寫作工具、電郵App等更新功能都可用得到，不過如果要完全用到ChatGPT，就仍然需要使用VPN。使用前可在Apple Intelligence & Siri中選擇啟用，即使沒有帳戶都不需登入。

adblk6
實試Apple最新的Visual Intelligence功能，一按相機控制按鈕即可使用。 Apple Intelligence｜一按ChatGPT即可解答有關相片問題。 Apple Intelligence｜同時亦可使用Google搜尋。 Apple Intelligence｜使用時會詢問用家可否使用ChatGPT。 Apple Intelligence｜ChatGPT會詳細分析相中物件細節。 Apple Intelligence｜ChatGPT亦會認到品牌。 Apple Intelligence｜不過ChatGPT認不到Chiikawa。 Apple Intelligence｜ChatGPTMirror都認得到。 Apple Intelligence｜ChatGPT懂得最新產品型號。

Visual Intelligence最強搜尋

最好玩的Visual Intelligence已經能使用，這個似是Apple版本的Google Lens智慧鏡頭，同樣可以透過相機鏡頭搜尋景物。使用方法亦簡單，只需長按相機控制按鈕即可召喚Visual Intelligence，用直度相機即能拍攝搜尋，可以選擇ChatGPT Ask或者Google Search。

最強勁是融合ChatGPT，利用人工智能描述及分析眼前相片內人和物，而非只是幫你在網上尋找相似東西。試用過後發現非常醒目，不單止認得物件，人物亦難不到ChatGPT，ChatGPT甚至可以描述到相中的情景、細節及型號等，而且運算時間只需短短幾秒。

Apple Intelligence｜在寫作工具中，可利用指令形容想要的效果。 Apple Intelligence｜只需打入要求即可生成。 Apple Intelligence｜簡單一句即變帖文風格，亦懂得用emoji及hashtag。

寫作工具更多變化

另一個用到ChatGPT的是寫作工具，來到iOS 18.2風格不再局限於3種，可以透過指令形容想要的風格、語氣及格式等。實試將一句簡單的陳述句子，使用寫作工具變成更具玩味的感覺，又或是直接將之變成社交媒體post，寫得相當不錯。

Apple Intelligence｜在郵件中亦有自動優先、分類及智慧回覆等新功能。 Apple Intelligence｜以AI自動分類成交易、更新及推廣幾大類別。 Apple Intelligence｜在設定中可限制最大音量保護聽力。 Apple Intelligence｜Safari設定中可開啟「不安全連接警告」。

其他新功能

iOS 18.2 Beta都有其他較細微的更新功能，包括郵件自動分類、限制最大音量、Safari網絡安全設定等。另外吸引的圖像生成功能如Image Playground、Image Wand及Genmoji，則暫時未開通，需要「排隊」等候使用。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能