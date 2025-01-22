iOS 18.3即將推出　實試Visual Intelligence兩項新功能

iOS 18.3預計即將推出，Apple剛發布了RC測試版，如有登記Beta版即可下載試用。根據更新的發布說明，它將為iPhone 16的相機控制按鈕和Visual Intelligence帶來兩項升級，只要有VPN香港都用得到。

Visual Intelligence新增兩項功能

在iOS 18.2中，Apple為iPhone 16和16 Pro上的相機控制帶來了Visual Intelligence，此功能可長按相機控制按鈕開啟人工智能相機模式，以便與周圍的世界互動。現在Visual Intelligence在iOS 18.3中加入了兩項新功能。

當iPhone偵測到海報或傳單上的日期時，用家可立即將活動新增至日曆中，更加直接和方便。試過用Visual Intelligence影演唱會海報，也懂得建立活動，自動認到活動內容、日期及地點。