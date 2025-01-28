iOS 18.4傳於4月推出　Apple Intelligence有機會支援中文香港可用？

iOS 18.3現已推出，不過因為主要更新都是關於Apple Intelligence，未必個個香港用家用到。不過彭博的Mark Gurman稱，Apple計劃於今年4月推出iOS 18.4，亮點是Apple Intelligence有機會支援中文，也許代表香港終於能夠使用。

Siri能夠根據用户的個人背景習慣，提供度身訂造的智能回應。

Apple可能會在今年春天透過iOS 18.4首次推出Siri的3項重大升級，將助理帶入Apple Intelligence 時代，升級包括個人背景、螢幕意識以及能夠利用應用程式。有了這些能力，Siri將會更了解用戶及背景，並直接採取行動。

Apple Intelligence將在2025年4月及以後支援其他語言，有望是中文。

Apple Intelligence其他語言

早在iOS 18.2發布時，Apple就宣布Apple Intelligence將在2025年4月及以後支援一些其他語言，雖然不清楚何時推出哪些語言，但他們確實列出即將支援的語言，當中包括中文，相當叫人期待。

全新Emoji

Apple向來在春季iOS版本中增加新Emoji，Unicode聯盟已經推出了新的表情符號，只需Apple作實即可，今年的新Emoji包括有指紋、眼袋臉、豎琴、紅菜頭、無葉樹、飛濺及泥鏟。

消息來源：9to5Mac