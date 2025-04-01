iOS 18.4正式推出　Apple Intelligence支援簡體中文、新增功能一覽

iOS 18.4、iPadOS 18.4和macOS Sequoia 15.4即日起正式推出，Apple Intelligence功能擴展至更多語言與地區，包括現支援眾多新語言，包括簡體中文、法文、德文、意大利文、葡萄牙文 (巴西)、西班牙文、日文、韓文，以及新加坡和印度的當地英文版本。

亞洲及歐盟地區用户首嘗Apple Intelligence功能，同時Apple Intelligence亦以第一輪功能擴展至新平台Apple Vision Pro，適用於Siri與裝置語言均設定為英文 （美國）的用戶。現可運用「書寫工具」、「影像樂園」及Genmoji等功能。

iOS 18.4全新功能一覽

iOS 18.4亦有一系列新增的Apple Intelligence及其他功能，包括：

－「優先通知」可透過AI分析，將重要通知顯示於鎖屏特定區域中

－「影像樂園」加入「素描」風格，創作高度細緻的學院派筆觸

－「相簿」中新增過濾條件、以媒體類型和其他項目重新排序、以修改日期編排相簿、停用最新檢視及分享功能、如Face ID啟用隱藏照片不會輸入至Mac或PC上

－新增8組全新Emoji表情符號

－控制中心新增Apple Intelligence功能開關

－Safari最近搜索建議

－設定兒童帳戶流程簡化

－螢幕使用時間限制不能刪除

－App Store加入用戶評價摘要及暫停下載功能

－全新Podcasts小工具，包括已追蹤節目、資料庫等

－全新 「氛圍音樂」（Ambient Music）可於控制中心播放