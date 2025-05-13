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科技
2025-05-13 13:00:00

iOS 18.5可供下載　安全更新、郵件App新功能及全新桌布

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iOS 18.5現在可供下載，帶來部分App及安全性更新。（圖片來源：MacRumors）

iOS 18.5現在可供下載，帶來部分App及安全性更新。（圖片來源：MacRumors）

iOS 18.5現已可以下載，雖然功能不如之前一些iOS版本豐富，但仍有一些值得注意的新增功能和安全功能值得升級。

Apple全新Pride Harmony桌布可免費下載及使用。（圖片來源：MacRumors）

Apple全新Pride Harmony桌布可免費下載及使用。（圖片來源：MacRumors）

Pride桌布

Apple推出了新的Pride Harmony桌布，與新的Apple Watch Pride錶盤和Apple Watch錶帶相匹配。 

 

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iOS 18.5家長螢幕時間提醒將有通知。

iOS 18.5家長螢幕時間提醒將有通知。

家長螢幕時間密碼提醒

現在，每當孩子的裝置上使用螢幕時間密碼時，家長都會收到通知，即使孩子知道或猜測螢幕時間密碼，都可以避免他們悄悄繞過螢幕時間。

 

iOS 18.5的郵件App有少量新功能。（圖片來源：MacRumors）

iOS 18.5的郵件App有少量新功能。（圖片來源：MacRumors）

郵件App更新

只要點擊郵件應用程式右上角的三點圖標，可以直接在此介面開啟和關閉聯絡人照片，另外還有一個選項可以關閉寄件者分組。

iPhone 13衛星連接

iOS 18.5為iPhone 13機型帶來了營運商提供的衛星支持，即使不支援Apple內建衛星功能的 iPhone，都可以使用衛星連接。

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iOS 18.5的Vision Pro應用程式現已修復。

iOS 18.5的Vision Pro應用程式現已修復。

Vision Pro App修復

一些Vision Pro用戶在iPhone上使用Vision Pro應用程式時看到黑屏，Apple現在已經修復了這個問題。

Apple TV App

當在第三方設備上使用Apple TV App，現在可以直接選擇使用iPhone進行購買。

AppleCare訊息

在設定中，AppleCare和保養中多了一個帶有AppleCare標誌的橫幅，並可以選擇了解更多有關 AppleCare的信息。另亦多了一個新的AppleCare選項，獲取有關AppleCare覆蓋範圍的資訊及管理計劃。

安全性更新

iOS 18.5在iOS中發現超過30個漏洞，包括iPhone 16e的C1 modem的首個安全漏洞，以及其他細小的錯誤都已修復。

消息來源：MacRumors

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