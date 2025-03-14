iOS 19傳聞整合　將有最大型改革、設計更似這裝置？

iOS 19將於6月才公布，現時有傳是Apple自iOS 7以來最大更新。（圖片來源：MacRumors）

直到6月的WWDC才有機會看到iOS 19面世，但謠言開始逐步洩漏，有傳iOS 19有望成為重大更新，其中有一些至少10年來從未見過Apple做出的改變。

新外觀將基於Apple Vision Pro介面，該介面具有大量半透明性和設計感，使作業系統融入背景，將內容放在前面和中心。相機App亦有傳言會更新設計，據說外觀將為照片預覽提供更多的螢幕空間，並帶有半透明的彈出式選單，可以透過滑動選單來選擇不同的相機模式。

Apple計劃今年徹底改革所有作業系統的設計，包括iOS 19、iPadOS 19和macOS 16。彭博社的 Mark Gurman表示，這將是自2013年發布iOS 7以來Apple對iPhone設計所做的最大更新，而且不僅僅是裝飾性用，包括徹底修改圖標、選單、應用程式、視窗、系統按鈕等，同時調整導航和控制。

Apple Intelligence更智能

Apple將把Apple Intelligence功能擴展到更多內建App，但暫時未有太多消息，最有機會的是為 Siri添加新的Apple Intelligence功能，使個人助理更加智能，例如整合個人背景、螢幕感知和更深入的App互聯。

個人背景將讓Siri追蹤iPhone上的所有內容，從電子郵件和文件到照片和訊息，完成任務並找到內容。 Siri將能夠執行一些操作，例如查找某人發送的特定照片、查找文件，甚至查找您的護照號碼等資訊。

借助螢幕感知，Siri將能夠看到螢幕上的內容並完成涉及內容的操作，例如如果有人發送地址，可以告訴Siri將其添加到聯絡人中。更深入的應用程式整合應該會對Siri的能力產生顯著影響，包括能夠在App內和跨程式執行更多操作。

Apple也正在開發完整的LLM版本的Siri，類似於ChatGPT、Claude和Google Gemini等聊天機械人，但隨著iOS 18 Siri功能的延遲，LLM Siri可能至少要到iOS 20才會出現。

消息來源：MacRumors