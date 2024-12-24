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科技
2024-12-24 11:45:33

iOS 19將支援以下iPhone型號　有傳Siri更似ChatGPT

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iOS 19預計將會在2025年6月的WWDC 2025上發布。

iOS 19預計將會在2025年6月的WWDC 2025上發布。

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iOS 19預計要到2025年6月才會發布，但部分更新資訊已經開始浮出水面，消息由彭博社的Mark Gurman流出。

iOS 19中Siri會更像OpenAI的ChatGPT可處理更複雜的指令。

iOS 19中Siri會更像OpenAI的ChatGPT可處理更複雜的指令。

將在2025面世

Mark Gurman稱，iOS 19將引入由「更先進的大型語言模型」提供支援的「更具對話性的Siri」。他表示，這次升級將使Siri更像OpenAI的ChatGPT，讓助理能夠「處理更複雜的請求」。Apple可能會在明年6月的WWDC 2025上推出iOS 19改良版Siri，但Mark Gurman表示該功能最早要到2026年春季才會推出。

同時，iOS 18.2在Siri中添加了ChatGPT集成，他預計在稍後的更新中將與Google的Gemini集成。在iOS 18.4中，Siri將獲得螢幕感知、應用程式更深入控制以及其他一些增強功能，但它仍然不會直接提供類似ChatGPT的成熟對話功能。
 

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iPhone XS應該也好支援iOS 19。

iPhone XS應該也好支援iOS 19。

iPhone XS都支援

Mark Gurman透露，部分功能已推遲到iOS 19.4，延遲歸因於iOS 18.1和iOS 18.4之間Apple Intelligence功能逐步推出，阻礙了一些Apple軟體工程師進行iOS 19開發。

據法國網站iPhoneSoft.fr稱，iOS 19將與任何能夠運行iOS 18的iPhone相容，這意味有iPhone SE（第2代或更高版本）、iPhone XR、iPhone XS、iPhone 11至iPhone 16型號，最舊的設備於2018年9月發布。當然，有些iOS 19功能在舊款iPhone機型上將無法使用。

消息來源：MacRumors
 

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