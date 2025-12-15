iOS 26.2必學新功能及設定　提醒鬧鐘、液態玻璃透明度調整

iOS 26.2｜今代iOS更新推出了不少全新的實用功能。

Apple發布了iOS 26.2，最新版本的iOS雖然不是最大的更新，但為iPhone1帶來了許多實用的新功能。

全新提醒鬧鐘 「提醒事項」應用程式新增了一項功能，可以在提醒事項到期時發出鬧鐘，建立提醒事項時，只需開啟「緊急」選項即可設定鬧鐘。當提醒事項鬧鐘響起時，螢幕上會顯示「稍後提醒」或「滑動停止」選項。如果選擇「稍後提醒」，鎖定螢幕上會顯示即時活動倒數計時，其中包含完成提醒或重新安排提醒的選項。Apple採用新的藍色按鈕來區分提醒事項鬧鐘和普通鬧鐘，當用戶在「提醒事項」中新增條目時，還會顯示小橫幅。

鎖定畫面設定 鎖定畫面介面新增了「液態玻璃」滑桿，可讓自訂時間顯示效果。使用「玻璃」選項時，用戶可以透過滑桿將時間顯示器調整為幾乎完全透明，或使其呈現磨砂質感。如果想要更不透明的設計，還有一個單獨的「固體」開關，可以完全關閉時鐘的液態玻璃外觀，也可以繼續使用時間的顏色選項。 不過在液態玻璃設定中，使用降低透明度的「液態玻璃」「著色」選項時，說明「著色」選項不能與「降低透明度」和「提高對比度」輔助功能設定同時使用，開啟「著色模式」會自動關閉兩項功能。

iOS 26.2｜AirDrop與非聯絡人互傳時可以使用AirDrop代碼進行。

AirDrop代碼 iOS 26.2增強了AirDrop的安全性，此次更新在與未知聯絡人使用AirDrop時增加了一層額外的驗證機制，接收方的裝置上可以選擇產生一個AirDrop代碼，發送者可以在iPhone上輸入代碼完成傳輸，代碼有效期限為30天。用戶可以在設定中點擊「管理已知的AirDrop聯絡人」來管理共用程式碼的人。

iOS 26.2｜Apple Music現已支援離線歌詞。

Apple Music離線歌詞 Apple Music現已支援離線歌詞，因此即使沒有連接Wi-Fi或網絡，用戶也可以查看歌曲的歌詞。最喜歡的歌曲播放清單現在也會顯示在首頁標籤頁的「熱門推薦」中。

iOS 26.2｜睡眠分數的等級經過調整。

改良睡眠分數 在iOS 26.2和watchOS 26.2中，Apple調整了今年推出的睡眠分數功能的範圍，新的睡眠評分數值更能反映人們一夜睡眠後的感受，亦將最高的等級優秀改成「非常高」，與其他等級更加一致。新的比分如下： 非常低 0-40（之前為 0-29）

最低溫度 41-60（之前為 30-49）

OK 61-80（之前為 50-69）

最高 81-95（之前為 70-89）

非常高 96-100（之前為 90-100）

iOS 26.2｜Apple Podcasts加入了更多捷徑。

Podcasts Apple Podcasts應用程式新增了3個功能，包括自動生成章節、在文字稿和播放器中查看其他播客提及的選項，以及在劇集頁面上訪問播客中提到的連結。

iOS 26.2｜密碼App中可以管理登入時不儲存密碼的網站。

密碼管理 在「密碼」應用程式的「設定」部分，有一個選項可以管理登入時不儲存密碼的網站。

Freeform App Freeform App現在支援可容納文字、圖像、文件和繪圖的表格，單元格會智能調整大小以適應內容，從而提供結構化的內容布局。

iOS 26.2｜家居App控制中心及Apple Watch支援度更高。

家居App 家居App現在支援多件裝配件配對，可以使用同一個設定代碼註冊多個一起出售的配件。

iOS 26.2｜水平儀換成了全新Liquid Glass設計。

測量應用程式 iPhone的量度水平儀應用現在採用了液態玻璃風格的標尺設計，用兩個液態玻璃氣泡取代了白色圓圈。

遊戲App 除了按名稱和最近使用時間排序外，遊戲庫中還提供了按遊戲大小排序的選項。遊戲內挑戰得分橫幅會在遊玩的遊戲中出現新的領先者時提供即時更新。另外還支援使用控制器進行導​​航，並在遊戲過程中即時更新分數以挑戰玩家，此外還增強了對Backbone和Razer等控制器的支援。

iOS 26.2｜閃光燈提醒現已可使用螢幕閃光，更加明顯。

閃光燈提醒 在「設定」應用程式的「輔助功能」部分中，「提醒閃光燈」選項可讓使用者在收到通知時讓螢幕閃光，之前此設定僅限於iPhone背面的LED指示燈。使用者可以選擇在收到通知時只用閃光燈閃爍，或讓螢幕和閃光燈同時閃爍。

iOS 26.2｜增強安全警報包括管理地震、威脅警報。

增強安全警報 在「設定」應用程式的「通知」部分，有一個「增強安全警報」部分，用於管理地震警報及威脅警報，以及啟動改進的警報發送功能，該功能利用位置資訊來提高警報的可靠性，同時提供豐富的信息，例如受影響區域的地圖和指向其他安全指南的連結，不過香港暫未支援。

iOS 26.2｜CarPlay應用程式可停用「訊息」應用程式中的置頂訊息。

CarPlay介面 CarPlay應用程式支援停用「訊息」應用程式中的置頂訊息，喜歡之前提供的經典「訊息」介面的駕駛者可以使用。