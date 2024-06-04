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科技
2024-06-04 10:00:00

iOS18 AI新功能細節曝光！　舊機至少要邊代先用得到？

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iPhone 16系列流出機身顏色 電池容量提升至4676mAh？

iPhone 16系列流出機身顏色 電池容量提升至4676mAh？

Apple WWDC 2024 全球開發者大會將於 6 月 11 日舉行，一如既往，Apple 將會在屆時帶來 iOS、iPadOS、MacOS 等作業系統的最新版本，而今次外界對 WWDC 的另一重點期望，就是 Apple 會如何將 AI 功能帶入 iPhone、iPad、Mac 等裝置。

就在 WWDC 的日期迫近之際，近日有關 iOS18 內置 AI 功能的消息於網上流出，其中就提及只有「小部份」iPhone 機種可以用到新加入的 AI 功能。

就在 WWDC 的日期迫近之際，近日有關 iOS18 內置 AI 功能的消息於網上流出，其中就提及只有「小部份」iPhone 機種可以用到新加入的 AI 功能。

只有「小部份」iPhone 機種可以用到 AI 功能

就在 WWDC 的日期迫近之際，近日有關 iOS18 內置 AI 功能的消息於網上流出，其中就提及只有「小部份」iPhone 機種可以用到新加入的 AI 功能。

彭博社 (Bloomberg) 記者 Mark Gurman 稍早前於 X 網站表示， iOS 18 AI 功能將會採用 iPhone 離線處理與雲端方式結合處理。

而要用到這些功能，最少都要採用 A17 Pro 晶片機型才得以支援，換言之只有上年度起上市的 iPhone 15 Pro 系列起方能使用，即使是同期登場的標準版 iPhone 15、15 Plus 皆未能支援。

Mark Gurman 就表示 Apple 是有意讓 AI 功能成為用戶們購買更新版本 iPhone 的誘因。

文章授權轉載自《Price.com.hk》am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

Mark Gurman 就表示 Apple 是有意讓 AI 功能成為用戶們購買更新版本 iPhone 的誘因。

Mark Gurman 就表示 Apple 是有意讓 AI 功能成為用戶們購買更新版本 iPhone 的誘因。

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