熱門搜尋:
五月天香港演唱會2024 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 母親節2024 走塑 五一黃金周 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-05-02 11:40:43

iOS18 App更新亮點　傳新增生成式AI功能、整合應用程式

分享：
Apple預計在WWDC發布的iOS 18，有傳多個App會作更新及改良。

Apple預計在WWDC發布的iOS 18，有傳多個App會作更新及改良。

Apple預計在6月10日的WWDC主題演講中發布將於iPhone 16系列採用的iOS 18，已經有許多App的新功能傳出謠言，包括Apple Music、Apple Maps、計算機、訊息、記事、Safari等等。綜合MacRumors、彭博社的Mark Gurman和其他報導，iOS 18多個應用程式均加入AI功能及有大量改良。

Apple iOS18｜Apple Maps將新增兩個功能，令導航更方便。 Apple iOS18｜Notes有傳會內置的音頻錄製工具，不用再額外使用語音備忘錄。

改良地圖及文書處理App

iOS 18預計將新增至少兩個Apple Maps功能，包括自訂路線和地形圖。自訂路線將允許用家在導航時選擇特定的道路，而地形圖則包含了步行和其他戶外活動的小徑、等高線、海拔和行山地點等詳細信息。

iOS 18、iPadOS 18和macOS 15傳聞將推出一個經過改進的計算機App，其中包括列出最近計算的側邊欄、改進的單位轉換界面、與Notes應用程式的整合等多個新功能。繪圖應用程式Freeform中將新增一個名為「場景」（Scenes）的選項，可在畫布上選擇特定的區域，更輕鬆地進行繪畫。

Apple據報計劃更新iWork生產力應用程式套件，新增生成式AI功能，用於在Keynote中自動生成幻燈片、在Pages中更快地書寫等。Notes亦預計能夠顯示數學符號，可包含更多類型的代數方程和公式，同時新增內置的音頻錄製工具，無需切換到語音備忘錄應用程式。

Messages支援RCS，改善iPhone與Android設備之間的訊息體驗。

Messages支援RCS，改善iPhone與Android設備之間的訊息體驗。

多款應用加入AI功能

iOS 18 預計將在Messages中支援RCS，從而改善iPhone與Android設備之間的訊息體驗，包括支持更高分辨率的照片和影片、語音訊息、打字指示、已讀回條、Wi-Fi消息等，還可使用生成式AI更有效地自動完成句子。

Safari亦傳會新增一個瀏覽助手，可對網頁進行摘要等操作。此外傳言中還有一個名為「Web Eraser」的新功能，可從網頁中刪除特定元素。

其他更新的應用程式包括可自動執行複雜任務的Shortcuts、自動生成播放列表的Apple Music及新增AI功能的健康等，郵件、相片和健身亦據報將在iOS 18中全面改進，但目前尚不清楚具體細節。另外生成式AI技術將使iPhone的虛擬助手Siri和內置搜索工具Spotlight能夠回答更複雜的問題和搜索查詢。

消息來源：MacRumors

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受