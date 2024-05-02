iOS18 App更新亮點　傳新增生成式AI功能、整合應用程式

Apple預計在WWDC發布的iOS 18，有傳多個App會作更新及改良。

Apple預計在6月10日的WWDC主題演講中發布將於iPhone 16系列採用的iOS 18，已經有許多App的新功能傳出謠言，包括Apple Music、Apple Maps、計算機、訊息、記事、Safari等等。綜合MacRumors、彭博社的Mark Gurman和其他報導，iOS 18多個應用程式均加入AI功能及有大量改良。

改良地圖及文書處理App

iOS 18預計將新增至少兩個Apple Maps功能，包括自訂路線和地形圖。自訂路線將允許用家在導航時選擇特定的道路，而地形圖則包含了步行和其他戶外活動的小徑、等高線、海拔和行山地點等詳細信息。

iOS 18、iPadOS 18和macOS 15傳聞將推出一個經過改進的計算機App，其中包括列出最近計算的側邊欄、改進的單位轉換界面、與Notes應用程式的整合等多個新功能。繪圖應用程式Freeform中將新增一個名為「場景」（Scenes）的選項，可在畫布上選擇特定的區域，更輕鬆地進行繪畫。

Apple據報計劃更新iWork生產力應用程式套件，新增生成式AI功能，用於在Keynote中自動生成幻燈片、在Pages中更快地書寫等。Notes亦預計能夠顯示數學符號，可包含更多類型的代數方程和公式，同時新增內置的音頻錄製工具，無需切換到語音備忘錄應用程式。