IP Cam家居攝影機22款點揀好？睇工人姐姐、老人家必備！

佢哋測試咗好多唔同嘅功能，例如視角夠唔夠廣，畫面夠唔夠清，夜晚睇嘢清唔清楚，收音好唔好，講嘢會唔會窒吓窒吓等等。因為對象係工人姐姐同老人家，所以唔使考慮拉扯電線嘅安全問題，測試嘅全部都係要插電嘅型號。最後佢哋會根據測試結果，俾啲建議，等大家可以揀到最適合自己屋企嘅IP Cam。

AD研究所今次做咗個大型IP Cam橫評，測試目的係幫大家喺香港揀啱家用嘅網路攝像頭。主要針對屋企有工人姐姐或者老人家嘅情況，睇下邊隻IP Cam最啱用。佢哋總共測試咗22款唔同牌子嘅IP Cam，包括EZVIZ、TP-Link、小米等等，價錢由幾百蚊到千幾蚊不等。評測嘅重點包括畫面嘅廣角、解像度、室內同埋夜間嘅拍攝效果、收音、雙向通話嘅延遲，仲有手機App嘅支援程度等等。

我們花了五天時間仔細研究每款產品的說明，將適合這次主題的 IP Cam全部買回來。價錢從最便宜的 $199到最貴的 $1258 一共 22部。只是買機器、開箱、註冊、連線，22部 IP Cam 就用了兩天的時間，所以這影片會比較長。

很多人IP Cam 買的時候，第一時間會留意的是解像度，Full HD、1080p、2K、4K？似乎越高越好，但 IP Cam 最重要的是拍得到，然後才是拍得好。

為了拍得到20多年前的 IP Cam就發明了一個叫旋轉的功能，但無論是以往的 3G 年代還是現在的 4G、5G 年代，透過互聯網控制鏡頭旋轉的角度，會有一點遲緩和卡卡的情況出現。而且 IP Cam 旋轉的時候 會發出聲音，不論白天用還是晚上用，都不是一個好的選擇。來到近十年，當我們的手機開始出現廣角鏡頭，IP Cam 的廠商也開始進步，在 IP Cam 裡加入廣角鏡，去解決可視角度不夠廣的問題，究竟 IP Cam 的廣角要有多廣角呢？

我們翻查了不同廠商的規格表尋找可視角度，發現原來 IP Cam 廠商所標示的方式有很多種，當中包括鏡頭角度、水平、對角、旋轉。雖然數字上所說的都是角度，但在計算方面有鏡頭左右角度、鏡頭的對角角度、最誇張的甚至是直接把旋轉後加上 360 度來標示。所以只看規格，沒有辦法進行比較。

我們進行了一個測試，首先在一張平面的卡紙上標註了不同角度，有 60度、90度、100度、110度、甚至最高的 140度，然後把 IP Cam 的鏡頭放在中間，看我們可以拍到多少畫面，從而知道它的可視角度是多少。經過測試後，我們發現部分廠商標示的鏡頭角度

是以對角計算，這樣可以令數字看上去更大，鏡頭就會感覺更廣。

我們可以把可視角度分為三個梯隊，角度最小的 明顯是少於 90度，雖然不能說不夠用，但如果可以選擇的話當然可以選闊一點的，

最少也有 90度的 IP Cam，才是一個更好的選擇。

中間的話 就是 90度至 110度，這個算是坊間大部份 IP Cam都可以支援的可視角度。厲害一點的話 可以到 110度，最誇張的是 SpotCam Pano 2有 180度，可以拍到綠色卡紙以外的範圍。如果這個攝像頭放在廳裡，可以說是一覽無遺，你想拍甚麼、看甚麼 一眼就能看到。