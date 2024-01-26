IP68防水防塵 2億像素4倍原圖直出 3K有找 Redmi Note 13 Pro+

從來主打超高性價比的小米Redmi系列，近日推出新一代Redmi Note 13 Series，規格再度突破中階手機標準。而當中頂配版Redmi Note 13 Pro+，更搭載超高解析度2億像素4倍OIS光學變焦主鏡，機身亦符合IP68防水防塵標準，然而售價只不過3K有找，挑戰抵玩新底線！

Redmi Note 13 Pro+ 5G備有午夜黑、極光紫和月光白3色選擇，採用6.67吋120Hz更新率1.5K AMOLED挖孔屏，峰值亮度達1,800nits，具備TÜV Rheinland低藍光、無閃爍和節律友好認證，提供各種眼睛保護功能，還在中階機首次引入最新康寧Gorilla Glass Victus防刮耐摔面板，強化耐用程度。硬件規格方面，此機選配聯發科天璣7200-Ultra中階5G晶片、12GB+512GB超大容量儲存和支援120W快充5,000mAh大電，運算效能足以應付主流apps多工作業，玩高負載手遊也輕鬆自如。再者，此機搭載旗艦級2億像素OIS主鏡，具備1/1.4吋感光元件和f/1.65大光圈和Tetra2 pixel像素合成技術，而2x/4x無損變焦功能可讓用家進行超遠距離特寫拍攝，輕鬆對焦或放大人群中的個體；而搭載有原子層沉積(ALD)技術的7P鏡頭，則能減少光斑和鬼影現象出現，捕捉影像更清晰。

同場加映：Redmi Watch 4與Redmi Buds 5 Pro

隨新機上市，官方也帶來Redmi Watch 4與Redmi Buds 5 Pro。前者配備1.97吋方形AMOLED屏和鋁合金中框，更是首款採用不銹鋼OTS旋轉式錶冠。新錶內置四通道PPG感應器，提供更準確的心率監測和血氧監測和對應逾150種運動模式。Redmi Watch 4將提供銀雪白或典雅黑的錶框和錶帶。同時亦備有粉彩紫、靜湖藍或螢光綠的錶帶以供選購。

至於曜石黑、晴雪白和極光紫3種選擇的Redmi Buds 5 Pro入耳式真無線耳機，則支援LDAC11解碼、具有高達52dB主動降噪及4K超寬頻降噪，連充電器可供38小時播放時間。

售價方面，Redmi Note 13 Pro+ 5G、Redmi Watch 4與Redmi Buds 5 Pro分別售2,999港元、549港元及399港元，全部現已上市。

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