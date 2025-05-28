iPad版WhatsApp終於正式登場　支援iPadOS多任務功能（內附下載連結）

昨日WhatsApp暗示iPad app即將推出，今日正式登場！iPad版WhatsApp現已推出，可在更大畫面上使用，最多可以與32位使用者進行視訊和語音通話、分享畫面，且前後鏡頭皆可使用，現在可以從 App Store 下載。

支援iPadOS

昨天WhatsApp在X的官方帳戶上，用眼睛表情符號回應了一篇稱WhatsApp應該發布iPad應用程式的貼文。這可能暗示Meta正準備發布iPad版WhatsApp，該應用程式已通過TestFlight進行了近兩年的Beta測試，來到今天終於正式推出。

iPad版WhatsApp支援iPadOS多工處理功能，例如Stage Manager、分割顯示和滑動置前等。同時檢視多個應用程式，可以在瀏覽網頁的同時傳送訊息，WhatsApp也可以搭配Magic Keyboard 和Apple Pencil一起使用。另外亦可讓iPhone、Mac和其他裝置上保持同步，同時利用端對端加密保護個人訊息、通話和影音內容，並提供額外的隱私保護層（例如對話鎖定），即使與他人分享 iPad也能安心進行私密對話。