iPad與Mac版Final Cut Pro 2免費更新　無線連接4部相機及新增AI功能

Apple在推出新iPad時，預告會有更新版的iPad版Final Cut Pro 2及Mac版Final Cut Pro 10.8，現已正式登場並可免費使用。拍攝及剪片有更多新功能，後者更推出人工智能驅動的重要素材整理工具更新，提升效率。

專業拍攝剪片

iPad版Final Cut Pro 2在使用iPad Pro的M4晶片機能，與M1相比，彩現速度提升2倍，同時支援多達4倍的ProRes RAW影片串流。有了全新Live Multicam功能，用户可在一處同時無線連接及檢視最多4部拍攝裝置。

結合使用iPhone和iPad裝置下，運用全新專業app Final Cut Camera，以導演視角檢視每一拍攝畫面，以及手動控制其攝影設定偏好。 Final Cut Camera支援Live Multicam的同時，亦可在iPhone和iPad用作獨立錄影app，調整手動對焦、快門速度、ISO等攝影設定。

iPad版Final Cut Pro 2現支援外置儲存裝置的剪接項目，建立或開啟現有項目，而無需佔用內置儲存空間，更加靈活。iPad版Final Cut Pro 2亦支援全新Apple Pencil Pro，運用側轉功能更精準控制即時繪圖工具。