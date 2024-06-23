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科技
2024-06-23 10:13:13

iPad與Mac版Final Cut Pro 2免費更新　無線連接4部相機及新增AI功能

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Apple推出iPad版Final Cut Pro 2及Mac版Final Cut Pro 10.8，帶來各項重大更新。

Apple推出iPad版Final Cut Pro 2及Mac版Final Cut Pro 10.8，帶來各項重大更新。

Apple在推出新iPad時，預告會有更新版的iPad版Final Cut Pro 2及Mac版Final Cut Pro 10.8，現已正式登場並可免費使用。拍攝及剪片有更多新功能，後者更推出人工智能驅動的重要素材整理工具更新，提升效率。

Live Multicam功能可同時指揮和控制多達4部攝影機。 iPhone與iPad的全新 Final Cut Camera app可連接Final Cut Pro，或作獨立專業級錄影 app之用，手動控制影片的各項設定。 iPad版Final Cut Pro 2帶來12個全新調色預設組、8款基本字幕樣式、20首全新配樂，以及更多動態背景選擇。

專業拍攝剪片

iPad版Final Cut Pro 2在使用iPad Pro的M4晶片機能，與M1相比，彩現速度提升2倍，同時支援多達4倍的ProRes RAW影片串流。有了全新Live Multicam功能，用户可在一處同時無線連接及檢視最多4部拍攝裝置。

結合使用iPhone和iPad裝置下，運用全新專業app Final Cut Camera，以導演視角檢視每一拍攝畫面，以及手動控制其攝影設定偏好。 Final Cut Camera支援Live Multicam的同時，亦可在iPhone和iPad用作獨立錄影app，調整手動對焦、快門速度、ISO等攝影設定。

iPad版Final Cut Pro 2現支援外置儲存裝置的剪接項目，建立或開啟現有項目，而無需佔用內置儲存空間，更加靈活。iPad版Final Cut Pro 2亦支援全新Apple Pencil Pro，運用側轉功能更精準控制即時繪圖工具。

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Mac版Final Cut Pro 10.8有全新AI功能，例如Enhance Light and Color，一按即可提升影像色調、色彩平衡、對比度和亮度。 Smooth Slo-Mo功能可智能生成和混合影格，製作超高質素的慢動作影片。 Mac版Final Cut Pro 10.8可為檢閱器中的色彩校正和影片特效度身訂造名稱。 在時間軸索引中搜尋和導覽剪輯片段，尋找遺失的媒體或特效。

AI調色、慢動作影片

Mac版Final Cut Pro 10.8更可使用全新AI功能，包括「Enhance Light and Color」與「Smooth Slo-Mo」。前者自動調整影片作色彩校正；後者則可智能混合影格，製作超高質素的慢動作影片。

此外更有全新素材整理工具，提升後期製作流程的效率，包括在檢閱器中為色彩校正和影片特效度身訂造名稱；時間軸索引中搜尋和導覽剪接片段，以便尋找遺失的媒體或特效；以及以時間軸文字搜尋功能，尋找如底片、場景和攝影角度等資料。

iPad版Final Cut Pro 2和Mac版Final Cut Pro 10.8以免費更新形式向現有用户提供。

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