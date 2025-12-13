iPad 新版規格曝光 配 A19 晶片效能大提升！iOS 26 Beta 源代碼現端倪

早前 Apple 更新了 M5 版本 iPad Pro 系列平板電腦，帶來前所未有效能體驗；好消息是大眾向機型 iPad 跟 iPad Air 等作，早前亦有眼尖媒體透過最新釋出 iOS 26 Beta 源代碼，挖出兩款新品主要配置。

據外媒從拆解 iOS 26 Beta 源代碼獲得資訊，全新 iPad 內部型號為 J581 及 J582，其將由現時 A16 晶片、大幅升級至 iPhone 17 同款 A19 晶片。

新版本較現有A16版效能提升50%

升級後新代 iPad 將較現版本 iPad（A16）有達 50% 效能提升，更重要的提將支援 Apple Intelligence 服務，估計亦是蘋果可能「賣大包」原因之一。