iPad 11代及iPad Mini新型號預測　傳配備最新晶片可用Apple Intelligence？

根據9to5Mac報道，Apple即將在今年秋季推出兩款全新iPad機型，很可能會在香港時間9月10日發布會中亮相，這將包括一款新的入門級第11代機型，以及第7代iPad mini，這兩款機型已經有兩年沒有更新。
iPad 第11代
Apple上一次更新iPad是在2022年10月，這是自2017年重新推出以來基本iPad的最大改款。採用了全新的平面設計，提供多種配色，改用了USB-C，增加了橫向立體聲揚聲器等。它還是第一款具有橫向自拍相機的iPad，當時上市售價為$3499。
據彭博社的Mark Gurman表示，Apple正在專注於如何降低入門級型號的生產成本，Apple曾在5月將價格降至$2799。目前第10代iPad配備了A14 Bionic晶片，目前尚不清楚Apple將如何升級第11代機型，可能採用A16 Bionic也是合理猜測。但考慮到即將登場的Apple Intelligence，也有可能在新的iPad 11中使用A17或A18晶片。
iPad mini 第7代
iPad mini上次更新是在2021年9月，標誌著自2012年推出iPad mini以來最大規模的重新設計，採用A15 Bionic晶片，改用USB-C，並支援Apple Pencil 2。
由於iPad mini是該系列中最古老的iPad，缺乏較新的功能，例如橫向前置相機和對Apple Pencil Pro的支援，今次在第7代有望更新。我們也可能會看到iPad mini升級到最新一代A18晶片，這將首次為最細小的iPad帶來Apple Intelligence功能，意味著新iPad mini也將可使用新的Siri、Genmoji、Image Playground。
iPad mini 6當時曾發生「果凍滾動」的顯示問題，有傳言稱Apple將解決這個問題。此外iPad mini 7很可能首發128GB儲存，高於目前型號的64GB，起價也可能與當前型號相同為$3999。
消息來源：9to5Mac