iPad 2024｜蘋果廣告引日本網民不滿　質疑是對創作者及工具的侮辱

蘋果公司周二（7日）舉行發布會，公布了新的iPad Pro，然而新的廣告片似乎不太受日本人歡迎。不少網民對於影片以壓縮機將各種器具壓扁的概念，表示不認同，甚至認為這是對製作這些產品的工匠的侮辱。
蘋果新iPad Pro令不少的用家都感覺興奮，然而廣告片卻是有不少的批評聲音。在蘋果公布的新iPad影片，以壓縮機將包括小號、鋼琴、單鏡反光相機以及油漆等進行壓縮，到最後鏡頭展示出新iPad Pro的形象，似是在代表把所有的東西壓縮在一部iPad之內，不過影片卻不甚獲好評，特別是在日本國內。
有不少日本網民甚至在蘋果總裁庫克（Tim Cook）的社交媒體上留言。有指「樂器被撞毀的影像，令人感到難過。我覺得全身都感到疼痛。熱愛音樂的蘋果公司以這種影像表達，實在令人悲哀」，也有人指出「我驚訝一家自稱可持續發展的公司以這種形式表達。儘管這是向創作者的表達的方式，但卻看出對器具有欠尊重的表現。」亦有認為，蘋果公司在喬布斯（Steve Jobs）的年代，絕不會將破壞產品作為表達方式。
Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024