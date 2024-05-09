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科技
2024-05-09 17:25:48

iPad 2024｜蘋果廣告引日本網民不滿　質疑是對創作者及工具的侮辱

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蘋果新iPad廣告的概念在日本惹批評。(影片截圖)

蘋果新iPad廣告的概念在日本惹批評。(影片截圖)

蘋果公司周二（7日）舉行發布會，公布了新的iPad Pro，然而新的廣告片似乎不太受日本人歡迎。不少網民對於影片以壓縮機將各種器具壓扁的概念，表示不認同，甚至認為這是對製作這些產品的工匠的侮辱。

蘋果新iPad Pro令不少的用家都感覺興奮，然而廣告片卻是有不少的批評聲音。在蘋果公布的新iPad影片，以壓縮機將包括小號、鋼琴、單鏡反光相機以及油漆等進行壓縮，到最後鏡頭展示出新iPad Pro的形象，似是在代表把所有的東西壓縮在一部iPad之內，不過影片卻不甚獲好評，特別是在日本國內。

有不少日本網民甚至在蘋果總裁庫克（Tim Cook）的社交媒體上留言。有指「樂器被撞毀的影像，令人感到難過。我覺得全身都感到疼痛。熱愛音樂的蘋果公司以這種影像表達，實在令人悲哀」，也有人指出「我驚訝一家自稱可持續發展的公司以這種形式表達。儘管這是向創作者的表達的方式，但卻看出對器具有欠尊重的表現。」亦有認為，蘋果公司在喬布斯（Steve Jobs）的年代，絕不會將破壞產品作為表達方式。

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