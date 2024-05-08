iPad 2024｜Apple iPad第10代減價$2799起　頂配iPad Pro售價幾錢？

隨著Apple推出全新iPad Pro及iPad Air，iPad第10代亦隨之減價，全系列減$700，最平$2799起有交易，性價比更高！最新售價如下：

iPad 10採用A14仿生晶片，配備10.9吋Liquid Retina顯示器，雖然配置比iPad Mini還要低，不過中型屏幕使用上更加方便。有藍、粉紅、黃及銀4種配色，跟新款iPad一樣備有橫向1200萬像素超廣角前置相機，對應第一代和USB-C的Apple Pencil以及精妙摺套鍵盤。基本的文書處理、睇片聽歌打機以及會議通訊已相當夠用。

iPad 2024｜iPad Pro配備最新最強M4晶片，只有5.1mm厚度，有太空黑及銀色可選，最平由$7,999起。

最貴及最強iPad Pro

留意雖然全新iPad Air定價比上代更便宜，iPad Pro卻因為使用頂級M4晶片及配置，定價加至$7,999起跳。如果選擇頂配，即13吋屏幕、2TB容量、Wi-Fi+5G版本，另加納米紋理玻璃，價錢總共已達$20899。再另加Apple Pencil Pro及精妙鍵盤兩個配件，需要$24597才可埋單，價錢貼近配備M3 Max晶片的14吋MacBook Pro。

不過今代iPad Pro跳級使用M4晶片，全新多達10核心的CPU及顯示引擎、每秒運算次數可達38兆的神經網絡引擎、媒體引擎，結合更快記憶體頻寬、新一代機械學習加速運算，以及高效能GPU等，人工智能、圖像處理技術及能源效率都屬最強級數，可說是貴得有道理。