iPad 2024｜Apple iPad Pro及iPad Air推出在即　必睇5大隱藏細節

iPad 2024｜Apple兩款新出iPad有設計改動，入手前可以留意。

Apple日前宣布推出兩款全新iPad後，強勁配置帶來震撼彈，果迷尤其對iPad Pro的強大性能相當受落。不過兩款iPad亦有部分設計改動及功能缺少了，Tim Cook及Apple團隊也沒有在發布會上公開，5月15日入手之前值得看看。

iPad 2024｜iPad Pro 1TB以上機種配置更佳，因此建議直上1TB。

iPad Pro配置有別 號稱最強及最薄的iPad Pro，分成246GB、512GB、1TB及2TB 4種容量，原來除了儲存容量不同外，內置的RAM亦有別。256GB及512GB ‌iPad Pro‌只有8GB RAM，1TB及2TB剛有多一倍達16GB RAM。雖然都配備了最新M4晶片，256/512GB型號使用9核心CPU，而1TB/2TB型號則是10核心CPU，10核心GPU及16核心神經引擎則相同。想升級納米紋理玻璃，同樣要1TB/2TB型號才能選配。

iPad 2024｜iPad Pro不再配備後置超廣角鏡頭，想影廣角相片就有難度。

後置超廣角鏡消失 今次新iPad鏡頭焦點落在轉了橫向的前置拍攝鏡頭，沒有發現後置拍攝鏡頭比上代少了一個。iPad Pro只備1,200萬像素廣角相機，未有如上代同時配有1,000 萬像素超廣角鏡頭，不過今次配備的適應性原色調閃光燈可提升文件掃描效果，LiDAR感測器亦可應付3D工作流程及AR體驗。

iPad 2024｜由iPhone 14推出時已可使用eSIM功能。

不設SIM卡槽 雖然兩部新iPad均有5G版本，不過機身卻不設SIM卡槽，意味不再支援實體SIM卡，新機只能使用eSIM。使用eSIM其實問題不大，但如果有多一部裝置使用同一張SIM卡，以後就不能再同時使用。

iPad Air不再Air 以輕巧作為賣點的iPad Air，雖然以「一新輕」作為標題，不過今次反而比iPad Pro還要重。iPad Air厚度為6.1毫米，11吋重量為462克，比同尺寸的iPad Pro重18克；13吋iPad Air重量為617克，比iPad Pro重38克，還要厚1毫米！

iPad 2024｜Apple以後不再附送蘋果標誌貼紙。