iPad Air 13 吋兩週實測　M2 效能非常夠用、分屏打機查功略體驗佳

早前 Apple 為全線高效能平板電腦產品線進行換代，除推出配備 M4 晶片及 OLED 螢幕的 iPad Pro 外，又為新代 iPad Air 換上效能更佳的「滿血版」Apple M2 晶片，且加入了畫面更大的 13 吋螢幕版本，讓用家能以更相宜價錢，享受 Pro 級別的 iPad 平板操作。
這次試用的機型為蘋果早前推出的 iPad Air 全新系列
這次試用的港版 iPad Air 13 為蘋果早前推出的 iPad Air 系列全新機型，其除了升級採用 Apple M2 晶片外，又帶來可視畫面更大的 13 吋 Liquid Retina 顯示器，配以 IPS LED 面板、支援 P3 色域，對應最新 Apple Pencil Pro，且保留了使用方便的機側 Touch ID 指紋/頂部按鈕設計，但就同樣將前置視訊鏡頭改為橫向擺放，讓用家進行視頻通話及視像會議有更佳視角。
支援最新 Apple Pencil Pro
iPad Air 13 另一特色為支援最新 Apple Pencil Pro（售價 $999），實試時似乎因尺寸更充足關係，感覺磁吸式筆座吸附穩定性更勝原版 iPad Air。由於筆者並非專業圖像創作業者，試用 Apple Pencil Pro 僅能以大眾視角評價，書寫時其筆觸粗幼變換更自然，另外輕捏筆身隔空喚出工具列方式簡單，亦頗有幾分同具產品使用感覺。
文件閱讀上有較舒適體驗
同具 13 吋螢幕，iPad Air 13 跟 MacBook Air 13 吋主要分別，除前者擁有更高畫面解像度（2,732 x 2048、後者為 2,560 x 1,664）外，iPad Air 13 的畫面比例接近 4：3 左右、而 MacBook Air 則為 16：10，在使中央分屏情況下，iPad Air 13 可分成兩邊 2：3 比例畫面，相比後者約 4：5 分屏、在文件閱讀上會有較為舒適比長寬比體驗。
iPad Air 13同比一般筆電
由於 iPadOS 17 本身已具備相當豐富的多工分屏選項，因此即使不採用精妙鍵盤，iPad Air 13 吋本身已能像 MacBook 或同類筆電般，進行電腦常用的分屏方式同時間在畫面顯示 IM 通訊、瀏覽器及各項文書處理工具，進行日常上網、即時通訊、文件閱讀及編輯毫無難度、多工分屏處理方式亦同比一般筆電，大部份 App 均可以簡單進行任意縮放。
iPad Air 13兼容數量更多的 iOS 程式
另一 iPad Air 13 優勢為 iPadOS 17 本身比起 macOS 兼容數量更多的 iOS 程式，原生 iPadOS App 亦讓用家無需重新適應 macOS 系統，與使用 iPhone 方式一樣輕鬆上手。如媒體方面尋找電子書工具與漫畫閱讀器，使用不同播放程式以至執行手遊，iPad Air 13 兼容性均遠勝一般筆電，M2 晶片亦確保其在效能表現不落於人。
硬件效能大幅超出日常電腦應用所需
至於硬件運算方面，無論 iPad Air 13 跟 MacBook Air 13 吋兩款產品，同樣採用 Apple M2 晶片，且處理器方面同具 8 核 CPU；而即使日前蘋果修正平板 GPU 規格為 9 核算，但其硬件效能基本大幅超出日常電腦應用所需，實試時 512GB 5G 機型 iPad Air 13，像在《Antutu》V10 版獲 1,970,351 分成績，跟今月安兔兔 iOS 月榜 M2 版 iPad Pro 平均分處於同一水平；《3DMark》光追 Solar Bay 測試亦獲 30.7fps 良好幀率。
能以分屏方式上下分割畫面
而比起筆電另一優勢，以觸控屏操作遊戲《崩壞：星穹鐵道》能以分屏方式上下分割畫面，邊打機邊參考瀏覽器攻略網頁內容相當方便，裝置 618g 重量讓 iPad Air 13 既擁有超大畫面兼筆電同級 M2 晶片效能運算，但其實機重比起主流手提遊戲機像 Steam Deck（機重 669g）更輕，手持打機絕無問題。另外 iPad Air 不少遊戲亦可選無線連接 PS5 跟 Xbox 無線手柄，遊玩便利性更高。
兼享平板電腦使用特色
總括而言 iPad Air 13 兼享了平板電腦使用特色、跟更接近傳統筆電的操作體驗，硬件上全新 13 吋 Liquid Retina 螢幕、配 M2 晶片跟 8GB RAM 組合已跟 MacBook Air 同級相當夠用，現階段 iPadOS 17 亦較此前版本更接近 macOS 介面操作。如 6 月 11 日 WWDC24 全球開發者大會能為下代 iPadOS 18 帶來更好消息的話，更能更進一步提升用家出機意欲。
能看成「沒有鍵盤的筆電」
至於在出機選擇方面，同具 13 吋螢幕的 iPad Air 13、iPad Pro 13 定位分別清晰，但其實作橫向比較的話，iPad Air 13 的硬件配置，更像是 2022 年推出、配備相同 Apple M2 晶片，現時仍發售中的 MacBook Air 13（2022）的 iPad 版本，兩者擁有相近畫面大小、運算配置以至銷售價格，讓用家能按需要挑選合適裝置。這次試用 iPad Air 13 兩週，亦能體驗在 M2 晶片加持下，裝置已能看成像Microsoft Surface Pro 般「沒有鍵盤的筆電」，而非一般平板電腦可比。
價格方面港版 iPad Air 13 吋 128GB 機型入場價 $6,299、256GB 機型售 $7,099，較同配 M2 晶片的 MacBook Air 13 （售價 $7,799）便宜達 $1,500，剛好適合想要 MacBook 效能跟畫面體驗，但更習慣 iPhone 跟 iPad 採用觸控屏為主要操作方式的使用者選擇。擴充性方面 iPad Air 13 更可選鍵感相近的精妙鍵盤、及筆觸輸入體驗更佳的 Apple Pencil Pro，使用彈性更為寬廣。
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