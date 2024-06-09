iPad Air 13 吋兩週實測 M2 效能非常夠用、分屏打機查功略體驗佳

早前 Apple 為全線高效能平板電腦產品線進行換代，除推出配備 M4 晶片及 OLED 螢幕的 iPad Pro 外，又為新代 iPad Air 換上效能更佳的「滿血版」Apple M2 晶片，且加入了畫面更大的 13 吋螢幕版本，讓用家能以更相宜價錢，享受 Pro 級別的 iPad 平板操作。

這次試用的機型為蘋果早前推出的 iPad Air 全新系列 這次試用的港版 iPad Air 13 為蘋果早前推出的 iPad Air 系列全新機型，其除了升級採用 Apple M2 晶片外，又帶來可視畫面更大的 13 吋 Liquid Retina 顯示器，配以 IPS LED 面板、支援 P3 色域，對應最新 Apple Pencil Pro，且保留了使用方便的機側 Touch ID 指紋/頂部按鈕設計，但就同樣將前置視訊鏡頭改為橫向擺放，讓用家進行視頻通話及視像會議有更佳視角。

支援最新 Apple Pencil Pro iPad Air 13 另一特色為支援最新 Apple Pencil Pro（售價 $999），實試時似乎因尺寸更充足關係，感覺磁吸式筆座吸附穩定性更勝原版 iPad Air。由於筆者並非專業圖像創作業者，試用 Apple Pencil Pro 僅能以大眾視角評價，書寫時其筆觸粗幼變換更自然，另外輕捏筆身隔空喚出工具列方式簡單，亦頗有幾分同具產品使用感覺。

文件閱讀上有較舒適體驗 同具 13 吋螢幕，iPad Air 13 跟 MacBook Air 13 吋主要分別，除前者擁有更高畫面解像度（2,732 x 2048、後者為 2,560 x 1,664）外，iPad Air 13 的畫面比例接近 4：3 左右、而 MacBook Air 則為 16：10，在使中央分屏情況下，iPad Air 13 可分成兩邊 2：3 比例畫面，相比後者約 4：5 分屏、在文件閱讀上會有較為舒適比長寬比體驗。

iPad Air 13同比一般筆電 由於 iPadOS 17 本身已具備相當豐富的多工分屏選項，因此即使不採用精妙鍵盤，iPad Air 13 吋本身已能像 MacBook 或同類筆電般，進行電腦常用的分屏方式同時間在畫面顯示 IM 通訊、瀏覽器及各項文書處理工具，進行日常上網、即時通訊、文件閱讀及編輯毫無難度、多工分屏處理方式亦同比一般筆電，大部份 App 均可以簡單進行任意縮放。

iPad Air 13兼容數量更多的 iOS 程式 另一 iPad Air 13 優勢為 iPadOS 17 本身比起 macOS 兼容數量更多的 iOS 程式，原生 iPadOS App 亦讓用家無需重新適應 macOS 系統，與使用 iPhone 方式一樣輕鬆上手。如媒體方面尋找電子書工具與漫畫閱讀器，使用不同播放程式以至執行手遊，iPad Air 13 兼容性均遠勝一般筆電，M2 晶片亦確保其在效能表現不落於人。 硬件效能大幅超出日常電腦應用所需 至於硬件運算方面，無論 iPad Air 13 跟 MacBook Air 13 吋兩款產品，同樣採用 Apple M2 晶片，且處理器方面同具 8 核 CPU；而即使日前蘋果修正平板 GPU 規格為 9 核算，但其硬件效能基本大幅超出日常電腦應用所需，實試時 512GB 5G 機型 iPad Air 13，像在《Antutu》V10 版獲 1,970,351 分成績，跟今月安兔兔 iOS 月榜 M2 版 iPad Pro 平均分處於同一水平；《3DMark》光追 Solar Bay 測試亦獲 30.7fps 良好幀率。

能以分屏方式上下分割畫面 而比起筆電另一優勢，以觸控屏操作遊戲《崩壞：星穹鐵道》能以分屏方式上下分割畫面，邊打機邊參考瀏覽器攻略網頁內容相當方便，裝置 618g 重量讓 iPad Air 13 既擁有超大畫面兼筆電同級 M2 晶片效能運算，但其實機重比起主流手提遊戲機像 Steam Deck（機重 669g）更輕，手持打機絕無問題。另外 iPad Air 不少遊戲亦可選無線連接 PS5 跟 Xbox 無線手柄，遊玩便利性更高。