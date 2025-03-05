iPad Air M3來了　抵買價$4599起配全新精妙鍵盤

iPad Air M3有11吋及13吋兩款尺寸及4款配色，粉藍及粉紫色吸引。

Apple又再突發推出新品，今次輪到配備M3的iPad Air，單看配置好像沒有太多新改動，反而新精妙鍵盤更有睇頭。

iPad Air M3備有11吋及13吋兩款尺寸及4款配色，深受用户喜愛的亮麗外觀可供選擇，專為 iPad Air設計的全新精妙鍵盤，有更多功能而且更超值。新iPad Air配以iPadOS 18、支援Apple Intelligence、無線5G連接功能，以及相容Apple Pencil Pro及Apple Pencil (USB-C)。

全新11吋iPad Air售價$4599起、13吋$6299起，全新iPad Air與適用於iPad Air的精妙鍵盤，即日起接受訂購，3月12日起發售。