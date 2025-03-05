iPad Air M3來了　抵買價$4599起配全新精妙鍵盤

Apple又再突發推出新品，今次輪到配備M3的iPad Air，單看配置好像沒有太多新改動，反而新精妙鍵盤更有睇頭。
iPad Air M3備有11吋及13吋兩款尺寸及4款配色，深受用户喜愛的亮麗外觀可供選擇，專為 iPad Air設計的全新精妙鍵盤，有更多功能而且更超值。新iPad Air配以iPadOS 18、支援Apple Intelligence、無線5G連接功能，以及相容Apple Pencil Pro及Apple Pencil (USB-C)。
全新11吋iPad Air售價$4599起、13吋$6299起，全新iPad Air與適用於iPad Air的精妙鍵盤，即日起接受訂購，3月12日起發售。
M3驅動支援Apple Intelligence
iPad Air M3配備8核心CPU及9核心GPU，亦首度支援動態快取、硬件加速網格著色和光線追蹤，相比M1，效能表現速度最快可達4倍。更快速的神經網絡引擎更可使用更多iPadOS的Apple Intelligence功能，包括「相片」app的「清除」工具、「自然語言搜尋」功能、「影像魔術棒」等及「影像樂園」等。
全新精妙鍵盤
專為iPad Air而設的全新精妙鍵盤以更超值價格，有更大的內置觸控板，全新14鍵功能鍵列可使用各種功能，如調校螢幕亮度或音量等。全新精妙鍵盤為懸臂設計，以磁力貼合iPad，智慧型接點無須藍牙即可連接電源和數據；經機械加工的鋁金屬鉸位，則配備 USB-C 充電接口。11吋型號售價$2099 起，13吋型號售價$2299起。
iPad升級晶片及儲存空間
Apple即日同時更新iPad，帶來雙倍起始儲存空間與A16仿生晶片，電池使用時間及速度提升。亦可以使用iPadOS 18的各種智能功能，包括「計算機」app、「數學備忘錄」、「Smart Script」等。
價錢及上市時間
即日起可訂購配備M3 iPad Air，將於3月12日起送貨。備有藍色、紫色、星光色和太空灰外觀，儲存空間有128GB、256GB、512GB及1TB配置可供選擇。11吋iPad Air的Wi-Fi型號售價$4599起，Wi-Fi+流動網絡型號$5799起；13吋iPad Air的Wi-Fi型號售價$6299起，Wi-Fi+流動網絡型號$7499起。11吋iPad Air教育優惠價$4199起；13吋型號教育優惠價$5899起。
全新精妙鍵盤備有白色外觀，11吋精妙鍵盤售價 $2099；13吋精妙鍵盤售價$2299；教育優惠價 $1899、13吋教育優惠價$2199。
A16 iPad同樣於3月12日起開始送貨，有128GB、256GB和512GB配置，備有藍色、粉紅色、黃色及銀色可供選擇。Wi-Fi型號售價$2799起，Wi-Fi+流動網絡型號由$3999起。Wi-Fi型號教育優惠價$2599起；Wi-Fi+流動網絡型號教育優惠價$3799起。