iPad Air M3配全新鍵盤實試 媲美Pro體驗更似筆電

Apple最新推出全新配備M3晶片的iPad Air，維持上代價錢並升級晶片提升效能，支援Apple Intelligence，另一亮點是配備專為iPad Air設計的全新精妙鍵盤，令使用體驗更似電腦，不論工作、創作或遊戲都能完美兼顧。

性能接近iPad Pro

今代iPad Air配備了M3晶片，CPU、GPU 和神經網絡引擎與配備M1相比，速度最快可達兩倍，更加流暢高效，由睇片、打機及剪接各種場景都快捷不窒機。特別在使用Apple Intelligence的AI功能如「相片」app 的「清除」工具、生成式的「影像樂園」及「書寫工具」等，運行高效快捷。

跟iPad Pro硬件上的主要分別是後者配備M4晶片、ProMotion技術及1600尼特峰值亮度顯示器、雙鏡頭設置、USB-C接口支援Thunderbolt、四揚聲器及咪高峰等，不過在使用體驗上都相當接近iPad Pro。尤其機身重量不輸，11吋只有460克，便攜性高，帶出街亦不覺重。

