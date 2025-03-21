iPad Air M3配全新鍵盤實試 媲美Pro體驗更似筆電

Apple最新推出全新配備M3晶片的iPad Air，維持上代價錢並升級晶片提升效能，支援Apple Intelligence，另一亮點是配備專為iPad Air設計的全新精妙鍵盤，令使用體驗更似電腦，不論工作、創作或遊戲都能完美兼顧。
性能接近iPad Pro
今代iPad Air配備了M3晶片，CPU、GPU 和神經網絡引擎與配備M1相比，速度最快可達兩倍，更加流暢高效，由睇片、打機及剪接各種場景都快捷不窒機。特別在使用Apple Intelligence的AI功能如「相片」app 的「清除」工具、生成式的「影像樂園」及「書寫工具」等，運行高效快捷。
跟iPad Pro硬件上的主要分別是後者配備M4晶片、ProMotion技術及1600尼特峰值亮度顯示器、雙鏡頭設置、USB-C接口支援Thunderbolt、四揚聲器及咪高峰等，不過在使用體驗上都相當接近iPad Pro。尤其機身重量不輸，11吋只有460克，便攜性高，帶出街亦不覺重。
升級精妙鍵盤
全新精妙鍵盤雖不是iPad Pro的金屬設計，但使用上分別不大。鍵盤機身為白色，以磁力貼合iPad，一拍即緊緊連接可用，完全不用開關、插線或藍牙配對。鋁金屬鉸位可作不同角度調校，懸臂設計方便座在枱面上觀看屏幕，唯一缺點是鍵盤有一定重量及厚度，犧牲了輕巧的優點。
精妙鍵盤令iPad有如手提電腦般操作，長時間打字都有更佳體驗。更大的內置觸控板，滑動及按下反應敏銳；鍵盤手感亦有足夠的回饋反應，按鍵回彈舒適。加上全新14鍵功能鍵列，如調校螢幕亮度或音量更加直接。
全新11吋iPad Air售價$4,599起、13吋$6,299起，容量由128GB至1TB，共有藍色、紫色、星光色及太空灰4款配色可選。全新精妙鍵盤11吋售價$2,099，13吋型號售價則$2,299。查詢：800-908-988