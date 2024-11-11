iPad mini最佳旅遊神器實試　輕巧便攜實用功能推介

上月Apple推出了新一代配備A17 Pro晶片的iPad mini，作為出遊用平板夠用有餘。

早前Apple推出了新一代iPad mini，雖然有人批評改變不算多，只換上A17 Pro晶片，不過實際使用上其實已相當夠用，尤其是帶出街甚至外遊，口袋尺寸用來煲劇、打機、寫筆記及找資料，均相當稱職。使用最新的iPad OS，更有不少實用功能幫到手！

取代飛機螢幕 iPad mini作為小型平板是真正的口袋大小，7.69吋X5.3吋，只有6.3毫米厚，實測可放入褲側袋之中，隨時隨地拿出來使用。重量293克，當然如果更加輕巧纖薄就完美。電量亦比想像中持久，官方稱以Wi-Fi瀏覽網頁或觀看影片長達10小時，不重度使用的話，一兩天不充電也沒問題。 出遊坐廉航的話，iPad mini可搖身一變成為機上娛樂系統，8.3吋Liquid Retina顯示器夠光亮清晰，用專用iPad套放在枱面，或是直接攝入椅背雜誌架上，即可以有私人大屏幕睇戲煲劇。今代升級至128GB以上的儲存空間，下載定多套電影劇集都不易爆容量。

打機煲劇看書一流 使用iPad mini打機手感都剛剛好，雙手落點就在觸屏按鈕上，享受大芒的靚畫面，長時間遊玩也不算重。A17 Pro晶片雖然為「降級版」6核心CPU及5核心GPU，但亦不覺太大問題，《狂野飆車》（Asphalt 9）這種有大量即時運算的賽車遊戲，都暢順沒有窒機。 上網的話可見螢幕的果凍問題已大大改善，不再有畫面撕裂情形。而閱讀體驗亦不錯，雖然沒有電子書質感，彩色雜誌、漫畫等畫質清晰。

手寫計算兌換率 今次iPad mini支援全新Apple Pencil Pro，可以輕捏快速選擇筆尖或橡皮擦作刪除，相當方便，即使不常繪畫，用作寫筆記都相當實用。使用Notes記事甚至計數，都可以手寫記低，最有趣是可以直接寫下日圓，可即時兌換成港元，這功能在計算機中同樣可用，旅行時購買都可立即計到港元。美化筆跡功能令手寫字體變得更整齊，重拾寫字畫畫的趣味。

必用Apple Intelligence執相 iPadOS 18.1已經可用部分Apple Intelligence功能，包括一鍵清除的Clean Up，旅遊靚相即使有大量路人雜物，都可以一按刪走，只要背景不雜亂的話，效果相當不錯。最值得讚是系統聰明地懂得分辨並highlight應該刪除的人和物，不用逐個慢慢刪，相當智能。 相片中另一個回憶短片功能，Apple Intelligence可以利用AI幫助整理行程中的相片及片段，並自動剪輯成一條簡單的投影片，可以一次過回味旅程點滴，值得分享給親朋好友。 其他實用Apple Intelligence功能當然要數進化版Siri，現在不用開口，直接在屏幕下方輕點兩次，即可召喚Siri，而且可以用鍵盤輸入，想請Siri幫忙計劃行程、問天氣地點，都比以往更加方便。另外一個私心推介的舊有功能是地圖的Flyover，如瞬間看地球般以高空視角走勻城市地標，相當好玩。 iPad mini現已上市，128GB售價由$3799起，共有太空灰、星光色、藍及紫色4色可選。必買Apple Pencil Pro及智慧型摺套，完全發揮iPad mini效能。