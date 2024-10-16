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科技
2024-10-16 00:37:42

iPad mini 7無預警發布！ 價錢規格新色系懶人包

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Apple突然發布全新iPad mini，售價由$3799起。

Apple突然發布全新iPad mini，售價由$3799起。

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Apple不等到月尾，突然發布全新第7代iPad mini，叫一眾果迷有意外驚喜！新iPad mini以A17 Pro晶片驅動，支援Apple Intelligence，具備4款配色包括全新藍色與紫色，並支援Apple Pencil Pro。

Apple iPad mini推出全新紫色。 Apple iPad mini另一款全新藍色。 Apple iPad mini配備升級版1200萬像素後置相機。
Apple iPad mini的A17 Pro晶片讓用户隨時隨地更輕鬆暢玩如《絕區零》般要求極高、對密集圖像要求亦極高的 AAA 遊戲。

Apple iPad mini的A17 Pro晶片讓用户隨時隨地更輕鬆暢玩如《絕區零》般要求極高、對密集圖像要求亦極高的 AAA 遊戲。

配備A17 Pro晶片

iPad mini配備8.3吋Liquid Retina顯示器及A17 Pro晶片，與上一代相比，有更快的CPU和GPU、最快可達2倍的神經網絡引擎，同時支援 Apple Intelligence及Apple Pencil Pro。A17 Pro的CPU效能表現最高可達30%。A17 Pro 亦配備5核心GPU，可提升應對圖像的效能，比上一代最高快達25%。

1200萬像素廣角後置相機支援Smart HDR 4，以更大的動態範圍拍攝相片，以及以機械學習直接於「相機」app 中偵測和掃描文件。另亦支援Wi-Fi 6E連接，流動網絡型號以eSIM 啟用，亦換上USB-C連接埠，數據傳輸速度最高可達10Gbps，比上一代最快可達兩倍。

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Apple Pencil Pro具備輕捏、側轉和觸感反應等先進功能。

Apple Pencil Pro具備輕捏、側轉和觸感反應等先進功能。

「計算機」app 的「數學備忘錄」帶來簡單易用的計算方式。 內置的「Writing Tools」，將隨 Apple Intelligence 於 iPadOS 18 首輪推出的功能登場。

iPad mini 售價一覽

全新iPad mini 128GB售價$3799起，儲存空間為上一代的兩倍，即日起接受預訂，備有藍色、紫色、星光色和太空灰可供選擇，將於10月23日發售。詳細售價如下：

128GB Wi-Fi $3799
128GB Wi-Fi+流動網絡 $4999
256GB Wi-Fi $4599
256GB Wi-Fi+流動網絡 $5799
512GB Wi-Fi $6199
256GB Wi-Fi+流動網絡 $7399

Apple Pencil Pro售價為$999；教育優惠價為$899。Apple Pencil (USB-C) 售價為$619；教育優惠價為$539 。全新智慧型摺套備有炭灰色、淺紫蘿蘭色、丹寧色和鼠尾草綠色可供選擇，售價為 $449。