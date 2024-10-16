配備A17 Pro晶片

iPad mini配備8.3吋Liquid Retina顯示器及A17 Pro晶片，與上一代相比，有更快的CPU和GPU、最快可達2倍的神經網絡引擎，同時支援 Apple Intelligence及Apple Pencil Pro。A17 Pro的CPU效能表現最高可達30%。A17 Pro 亦配備5核心GPU，可提升應對圖像的效能，比上一代最高快達25%。

1200萬像素廣角後置相機支援Smart HDR 4，以更大的動態範圍拍攝相片，以及以機械學習直接於「相機」app 中偵測和掃描文件。另亦支援Wi-Fi 6E連接，流動網絡型號以eSIM 啟用，亦換上USB-C連接埠，數據傳輸速度最高可達10Gbps，比上一代最快可達兩倍。