Apple不等到月尾，突然發布全新第7代iPad mini，叫一眾果迷有意外驚喜！新iPad mini以A17 Pro晶片驅動，支援Apple Intelligence，具備4款配色包括全新藍色與紫色，並支援Apple Pencil Pro。
配備A17 Pro晶片
iPad mini配備8.3吋Liquid Retina顯示器及A17 Pro晶片，與上一代相比，有更快的CPU和GPU、最快可達2倍的神經網絡引擎，同時支援 Apple Intelligence及Apple Pencil Pro。A17 Pro的CPU效能表現最高可達30%。A17 Pro 亦配備5核心GPU，可提升應對圖像的效能，比上一代最高快達25%。
1200萬像素廣角後置相機支援Smart HDR 4，以更大的動態範圍拍攝相片，以及以機械學習直接於「相機」app 中偵測和掃描文件。另亦支援Wi-Fi 6E連接，流動網絡型號以eSIM 啟用，亦換上USB-C連接埠，數據傳輸速度最高可達10Gbps，比上一代最快可達兩倍。
iPad mini 售價一覽
全新iPad mini 128GB售價$3799起，儲存空間為上一代的兩倍，即日起接受預訂，備有藍色、紫色、星光色和太空灰可供選擇，將於10月23日發售。詳細售價如下：
128GB Wi-Fi $3799
128GB Wi-Fi+流動網絡 $4999
256GB Wi-Fi $4599
256GB Wi-Fi+流動網絡 $5799
512GB Wi-Fi $6199
256GB Wi-Fi+流動網絡 $7399
Apple Pencil Pro售價為$999；教育優惠價為$899。Apple Pencil (USB-C) 售價為$619；教育優惠價為$539 。全新智慧型摺套備有炭灰色、淺紫蘿蘭色、丹寧色和鼠尾草綠色可供選擇，售價為 $449。