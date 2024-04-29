熱門搜尋:
日圓匯率走勢 走塑 DSE 2024 高臨 五一黃金周 母親節2024 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-04-29 16:48:07

iPad Pro傳搭載最新M4晶片　AI驅動人工智能服務

分享：
iPad Pro傳直接搭載最新M4晶片，以預備iPadOS 18的AI功能。

iPad Pro傳直接搭載最新M4晶片，以預備iPadOS 18的AI功能。

根據MacRumors報道，彭博社的Mark Gurman在《Power On》通訊中，概述了他預計Apple將在5月7日的「Let Loose」活動上發布新一代iPad及其他新產品。

iPad Pro｜去年10月MacBook Pro和iMac上使用首次亮相的M3晶片，效能已十分強大。 iPad Pro｜這一部將會是Apple首部定位為AI驅動的設備。

iPad Pro直上新晶片

Mark Gurman認為即將推出的iPad Pro型號，很有可能配備蘋果的下一代M4晶片，而非6個月前在MacBook Pro和iMac上首次亮相的M3晶片。他表示，M4晶片的關鍵新功能將是升級的神經引擎，可提高AI性能，並且他認為Apple將把下一代iPad Pro定位為一款AI驅動的設備。

他說Apple在6月的全球開發者大會之前推出新款iPad Pro，可以制定其AI晶片策略。在WWDC的焦點，將是M4晶片和新款iPad Pro如何利用iPadOS 18推出的AI服務，他亦期望Apple將A18晶片會使用在iPhone 16系列中。

Apple Pencil 3除了可做出擠壓手勢，亦會首次具備觸覺反饋。

Apple Pencil 3除了可做出擠壓手勢，亦會首次具備觸覺反饋。

Apple Pencil將有觸覺反饋

Mark Gurman預計在活動中宣布的新款Apple Pencil 3，將首次具備觸覺反饋。雖然他沒有提供任何細節，但也許Apple Pencil將配備一個小型震動模組（Taptic Engine），在切換繪圖工具時震動，並使用先前提及的「擠壓」手勢。

Mark Gurman亦重申蘋果將推出首款12.9吋的iPad Air型號，以及重新設計的iPad Magic Keyboard。隨著Apple的網上發布活動將近，相信iPad及Apple Pencil 3的規格自有分曉。

消息來源：MacRumors
 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受