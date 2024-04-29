iPad Pro傳搭載最新M4晶片　AI驅動人工智能服務

根據MacRumors報道，彭博社的Mark Gurman在《Power On》通訊中，概述了他預計Apple將在5月7日的「Let Loose」活動上發布新一代iPad及其他新產品。

iPad Pro直上新晶片

Mark Gurman認為即將推出的iPad Pro型號，很有可能配備蘋果的下一代M4晶片，而非6個月前在MacBook Pro和iMac上首次亮相的M3晶片。他表示，M4晶片的關鍵新功能將是升級的神經引擎，可提高AI性能，並且他認為Apple將把下一代iPad Pro定位為一款AI驅動的設備。

他說Apple在6月的全球開發者大會之前推出新款iPad Pro，可以制定其AI晶片策略。在WWDC的焦點，將是M4晶片和新款iPad Pro如何利用iPadOS 18推出的AI服務，他亦期望Apple將A18晶片會使用在iPhone 16系列中。