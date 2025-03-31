iPad Pro、MacBook Pro M5有機會10月推出？ 2027年型號傳配Apple C2 Modem

據彭博記者Mark Gurman在他的《Power On》通訊中報道，蘋果配備 M5 晶片的下一代 iPad Pro機型將於今年推出，另外他亦透露了未來iPad Pro的發展方向。

預料M5版變化不大

Mark Gurman表示，新款iPad Pro機型已進入「高級測試」階段，他預計該設備將於今年下半年開始量產，最大可能會在10月左右推出，也就是2018年和2022年機型首次亮相的時間。

Apple上次發表新款iPad Pro機種是在2024年5月，對iPad Pro來說是重要的一年，它配備了有史以來第一個OLED顯示器、更薄更輕的設計、M4晶片、對新Apple Pencil Pro的支援等等。因此今年iPad Pro可能只有小更新，除了M5晶片之外，沒有傳言有重大升級。

同樣，Gurman預計搭載M5晶片的新款MacBook Pro型號亦會於今年稍後推出，但預計不會有其他重大變化。先前有傳言指出MacBook Pro將於明年進行重大重新設計，包括OLED顯示器和更薄的設計，因此2026年底的新MacBook Pro才是重點。