iPhone上任玩GameBoy、NDS經典遊戲？(Delta模擬器教學)

Delta 的模擬器因其功能全面、設計友好而備受矚目。早前我們就對 Delta 進行了測試，發現它不僅為 iPhone 帶來了玩經典遊戲的能力，還有許多令人興奮的遊戲可能性。

近日，隨著 Apple 修改了 App Store 的上架規則，允許 iOS 模擬器在App Store上架，一款名為 Delta 的模擬器因其功能全面、設計友好而備受矚目。早前我們就對 Delta 進行了測試，發現它不僅為 iPhone 帶來了玩經典遊戲的能力，還有許多令人興奮的遊戲可能性。

目前在 App Store 上搜索「Delta」就可以找到並下載 Delta 模擬器，支援由 NES 至後期的 NDS 等 8 種家用主機／手提機的遊戲運行。不過它本身並不提供遊戲 ROM（Apple 亦明文禁止 Apps 內提供 ROMs 下載的行為），故你需要自行獲取合法的 ROM 文件方可以開始遊玩。

將遊戲ROM檔案放入 iPhone 後，在 Delta 模擬器中點擊「+」，即可將遊戲檔案匯入並開始遊玩。Delta 支援多種主機平台，包括FC、SFC、GB、GBA、GBC、NES、SNES 和 NDS等。在 Delta 中，你可以自定義遊戲封面和介面圖像，以獲得個性化的遊戲體驗。