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科技
2024-05-05 17:49:00

iPhone上任玩GameBoy、NDS經典遊戲？(Delta模擬器教學)

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Delta 的模擬器因其功能全面、設計友好而備受矚目。早前我們就對 Delta 進行了測試，發現它不僅為 iPhone 帶來了玩經典遊戲的能力，還有許多令人興奮的遊戲可能性。

Delta 的模擬器因其功能全面、設計友好而備受矚目。早前我們就對 Delta 進行了測試，發現它不僅為 iPhone 帶來了玩經典遊戲的能力，還有許多令人興奮的遊戲可能性。

近日，隨著 Apple 修改了 App Store 的上架規則，允許 iOS 模擬器在App Store上架，一款名為 Delta 的模擬器因其功能全面、設計友好而備受矚目。早前我們就對 Delta 進行了測試，發現它不僅為 iPhone 帶來了玩經典遊戲的能力，還有許多令人興奮的遊戲可能性。

安裝流程

安裝流程

目前在 App Store 上搜索「Delta」就可以找到並下載 Delta 模擬器，支援由 NES 至後期的 NDS 等 8 種家用主機／手提機的遊戲運行。不過它本身並不提供遊戲 ROM（Apple 亦明文禁止 Apps 內提供 ROMs 下載的行為），故你需要自行獲取合法的 ROM 文件方可以開始遊玩。

將遊戲ROM檔案放入 iPhone 後，在 Delta 模擬器中點擊「+」，即可將遊戲檔案匯入並開始遊玩。Delta 支援多種主機平台，包括FC、SFC、GB、GBA、GBC、NES、SNES 和 NDS等。在 Delta 中，你可以自定義遊戲封面和介面圖像，以獲得個性化的遊戲體驗。

手掣連接

手掣連接

Delta支援外接手柄操作，你可以使用市面上常見的藍牙手柄，如PS4、PS5、Xbox手柄，甚至是 Switch的 Joy-Con。將手柄與 iPhone 建立藍牙連接後，在 Delta 的設定中選擇對應的手柄即可使用。Delta支援最多四個手柄同時連接，適合多人遊玩。

外置屏幕支援

外置屏幕支援

對於 iPhone 15 及更新機型，你可以通過 USB-C 連接外置螢幕，以獲得更大的遊戲畫面。你還可以使用 iPhone 的AirPlay 功能，將遊戲畫面投射到更大的電視螢幕上。

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總結

Delta模擬器在功能、介面和配套方面都有出色表現，為iPhone帶來了隨時隨地暢玩經典遊戲的可能。不過請注意，任天堂對於模擬器的態度較為強硬，在獲取和使用遊戲ROM時，請務必遵守相關法規，支持正版。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

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