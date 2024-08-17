iPhone將開放App NFC交易　不需用Apple Wallet都可付款或解鎖

iPhone的Apple Wallet或是Apple Pay作支付雖然已相當普遍，不過iPhone一直未能透過第三方App進行NFC非接觸式交易，日前Apple正式宣布，未來即將開放使用。由iOS 18.1開始，開發者即將可在iPhone App內以Secure Element提供NFC非接觸式交易，獨立於Apple Pay與「銀包」App。

未來可利用Apple第三方app的NFC交易包括付款、公共交通系統、身份識別證件和會員卡；家居、酒店及汽車鑰匙等。

開發者將以全新NFC及SE（Secure Element）API，提供App內非接觸式交易，包括店內付款、汽車鑰匙、公共交通系統、企業的身份識別證件、學生證、家用鑰匙、酒店鑰匙、商户會員與積分卡，以至活動門票，未來亦將支援政府的身份證明。

用戶可直接打開使用這些app，亦可在iOS設定中，設定為預設非接觸式App後，按兩下iPhone上的側邊按鈕，即可非接觸式交易。

香港暫未開放

NFC和SE API運用Secure Element，晶片符合業界標準、經認證，用於將敏感資料安全地儲存於裝置上，可保護用户安全與私隱。進行非接觸式交易時，運用Apple專有的硬件及軟件技術，包括「安全隔離區」、生物識別認證及Apple伺服器。

NFC和SE API將於即將推出的iOS 18.1開發者seed中，提供予澳洲、巴西、加拿大、日本、紐西蘭、英國和美國的開發者，隨後亦將於更多地區提供，希望香港是下批開放地區之一。

