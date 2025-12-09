iPhone拍易收登陸香港　商戶以iPhone接受免觸式感應付款

Apple宣布「iPhone拍易收」(Tap to Pay on iPhone) 現已於香港登場，數以千計商户得以運用 iPhone即場接受免觸式感應付款。「iPhone拍易收」與支付平台、app開發者和支付網絡合作，讓不同規模的企業及商戶，只需運用iPhone與其合作夥伴支援的iOS app，即可當面接受免觸式感應信用卡與扣帳卡、Apple Pay及其他電子銀包付款，免卻額外硬件或付款終端機等設備。

一拍即收款 商户只需以運行最新iOS版本的iPhone 11或更新型號，經所支援的iOS app，即可啟用「iPhone拍易收」接受免觸式感應付款。結帳時，商户只需請顧客以其免觸式感應信用卡與扣帳卡、iPhone、Apple Watch或其他數碼銀包，靠近商户的iPhone，即可經近距離無線通訊技術NFC安全完成交易，無需額外硬件下，商户可隨時隨地接受付款。

即日起，Adyen、Global Payments、KPay與SoéPay成為香港第一批提供「iPhone拍易收」的支付平台，讓香港主要行業的不同規模企業包括的士、零售、飲食、美容及專業服務等，均可於顧客結帳時提供「iPhone拍易收」。 「iPhone拍易收」支援Apple Pay及其他電子銀包，以及支付網絡的免觸式感應信用卡與扣帳卡，包括American Express、JCB、Mastercard、UnionPay和Visa。 「iPhone拍易收」下，顧客付款資料得到與Apple Pay同一技術保護，確保其付款過程安全且保密。 所有經「iPhone拍易收」的交易，均以Secure Element運算及加密，Apple不會知悉相關交易內容及買家身份。 Apple不會在裝置或Apple伺服器上儲存卡號碼或交易資料，相關資料全由當事人掌控。