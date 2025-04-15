iPhone摺疊屏細節曝光　外螢幕5.5吋搭載屏下鏡頭

據最新消息，Apple首款摺疊螢幕裝置的螢幕參數細節已經曝光。知名數碼爆料人「數碼閒聊站」透露，這款摺疊裝置的外螢幕尺寸為5.49吋，解析度達到2088×1422像素，前置鏡頭採用打孔設計。而內螢幕則為7.76吋可摺疊面板，解析度高達2713×1920像素，並搭載屏下鏡頭技術，實現真正的全面螢幕體驗。

知名數碼爆料人「數碼閒聊站」透露，這款摺疊裝置的外螢幕尺寸為5.49吋，解析度達到2088×1422像素，前置鏡頭採用打孔設計。

與目前ANDROID 陣營的摺疊螢幕產品相比，Apple 的摺疊螢幕尺寸明顯更為緊湊。例如，HUAWEI Mate X5的外螢幕為6.4吋，內螢幕7.85吋；三星Z Fold 6外螢幕6.3吋，內螢幕7.6吋；小米MIX Fold 4外螢幕6.56吋，內螢幕7.98吋；vivo X Fold 4 Pro更是配備了6.53吋外螢幕及8.03吋內螢幕。

分析師Jeff Pu早前發布的報告指出，Apple 這款內螢幕7.8吋的摺疊裝置預計將於2026年第四季開始生產，並有望在2026年底前正式上市。不過也有其他消息來源顯示，iPhone Fold的正式發售時間可能會推遲至2027年。

值得注意的是，蘋果正在籌備多款摺疊螢幕裝置，其中包括一款18.8吋的iPad Fold。這些產品預計將在未來幾年內陸續發布，進一步擴展 Apple 在摺疊螢幕市場的佈局。

隨著摺疊螢幕技術的成熟，蘋果加入這一戰場將為消費者帶來更多選擇。雖然尺寸上相對保守，但Apple 在螢幕品質及系統優化方面的優勢，可能會為摺疊螢幕體驗樹立新的標竿。業界普遍期待這款產品能在創新設計及實用性之間找到完美平衡。

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