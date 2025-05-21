iPhone摺疊機功能匯總︱內摺式雙屏設計 最快2026見

盛傳已納入Apple產品時間表、最快在2026年下半年推出的iPhone摺屏版，近日有外媒歸納了各項重點功能，像採用大摺常見內摺式雙屏幕設計，及價格或高達2,500美元（約港幣$19,570）等。

盛傳2026下半年發表iPhone Fold 外媒Apple Hub透過X帳號（@theapplehub），歸納了盛傳在2026下半年發表的iPhone Fold摺屏版資訊，預計裝置售價或高達2,500美元（約港幣$19,570）。

據透露iPhone Fold將採常見內摺式雙屏設計，主屏具7.8吋面積並大幅減少摺痕現象；外屏大小約5.5吋，從主屏傳約4：3畫面比例來看，外屏應為長方形比例。

據透露 iPhone Fold 將採常見內摺式雙屏設計，主屏具 7.8 吋面積並大幅減少摺痕現象；外屏大小約 5.5 吋，從主屏傳約 4：3 畫面比例來看，外屏應為長方形比例。

預計iPhone Fold將走輕薄路線，摺合後厚度可望在9mm水平；不過生物保安部份，現時仍有Touch ID側邊指紋鍵，跟屏下Face ID感應器兩種方案爭議。 Mobile Magazine短評：考慮到加入 iPhone Fold後系列將具多達6款機型，故此前流傳春季發表iPhone標準版/e版、秋季發表Air/Pro/Fold版說法頗有市場。 資料來源：X（@theapplehub） 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載