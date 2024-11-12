熱門搜尋:
美國減息 破地獄 特朗普 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-11-12 10:00:00

iPhone數天不解鎖自動「加強保安」　iOS18.1防盜新功能令警方大為頭痛

分享：
iPhone數天不解鎖自動「加強保安」　iOS18.1防盜新功能令警方大為頭痛

iPhone數天不解鎖自動「加強保安」　iOS18.1防盜新功能令警方大為頭痛

adblk5

iPhone 一直以來都十分重視手機保安，例如在 iOS 17.3 中加入的「失竊裝置保護」功能便能讓用家在遺失 iPhone 後，確保重要資料不會被他人盜用。近日亦有消息指出有 iPhone 自動重啟，而外媒則認為這項舉動關乎到 iOS 18 中新加 入的保安功能。

iPhone 一直以來都十分重視手機保安，例如在 iOS 17.3 中加入的「失竊裝置保護」功能便能讓用家在遺失 iPhone 後，確保重要資料不會被他人盜用。

iPhone 一直以來都十分重視手機保安，例如在 iOS 17.3 中加入的「失竊裝置保護」功能便能讓用家在遺失 iPhone 後，確保重要資料不會被他人盜用。

BFU模式令暴力破解更難成功

事源有外媒報道指有數部被列為證物的 iPhone，在無人操控下神奇地重新啟動，令正在處理該數部 iPhone 的法證人員十分「頭痕」，因為當 iPhone 重新啟動後，便會進入 BFU （Before First Unlock）模式，即是「首次解鎖前」的狀態。在這狀態下的 iPhone 能夠更好的應對暴力破解，令用家以外的人解鎖更困難。

而根據外媒最新的發現，Apple 在 iOS 18.1 的更新中加入了一項名為「Inactivity Reboot」的新功能，這項功能會將處於 AFU（After First Unlock）「首次解鎖後」模式的 iPhone 在沒有解鎖的 4 天後自動變為 BFU （Before First Unlock）「首次解鎖前」模式，令暴力破解更難成功。

adblk6
Cellebrite 暴力破解工具

Cellebrite 暴力破解工具

儘管這項新功能令執法部門更難破解 iPhone 搜證，但同時亦防備了惡意的小偷或犯罪分子，令他們不能無了期持有被盜竊的 iPhone，一直尋找破解方案。不過這項新功能對於知道密碼的用家來說，並不會影響日常操作，所以這次 Apple 的更新亦算為用家的 iPhone 添加多一層的保護。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

iPhone 16懶人包｜價錢、功能、顏色、規格（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16/iPhone 16 Plus（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16/iPhone 16 Plus（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16/iPhone 16 Plus（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16/iPhone 16 Plus（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16 Pro/iiPhone 16 Pro Max（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16 Pro/iiPhone 16 Pro Max（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16 Pro/iiPhone 16 Pro Max（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16 Pro/iiPhone 16 Pro Max（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max系列價錢（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能