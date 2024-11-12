iPhone數天不解鎖自動「加強保安」　iOS18.1防盜新功能令警方大為頭痛

iPhone 一直以來都十分重視手機保安，例如在 iOS 17.3 中加入的「失竊裝置保護」功能便能讓用家在遺失 iPhone 後，確保重要資料不會被他人盜用。近日亦有消息指出有 iPhone 自動重啟，而外媒則認為這項舉動關乎到 iOS 18 中新加 入的保安功能。

iPhone 一直以來都十分重視手機保安，例如在 iOS 17.3 中加入的「失竊裝置保護」功能便能讓用家在遺失 iPhone 後，確保重要資料不會被他人盜用。

BFU模式令暴力破解更難成功

事源有外媒報道指有數部被列為證物的 iPhone，在無人操控下神奇地重新啟動，令正在處理該數部 iPhone 的法證人員十分「頭痕」，因為當 iPhone 重新啟動後，便會進入 BFU （Before First Unlock）模式，即是「首次解鎖前」的狀態。在這狀態下的 iPhone 能夠更好的應對暴力破解，令用家以外的人解鎖更困難。

而根據外媒最新的發現，Apple 在 iOS 18.1 的更新中加入了一項名為「Inactivity Reboot」的新功能，這項功能會將處於 AFU（After First Unlock）「首次解鎖後」模式的 iPhone 在沒有解鎖的 4 天後自動變為 BFU （Before First Unlock）「首次解鎖前」模式，令暴力破解更難成功。