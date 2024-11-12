iPhone數天不解鎖自動「加強保安」　iOS18.1防盜新功能令警方大為頭痛

iPhone 一直以來都十分重視手機保安，例如在 iOS 17.3 中加入的「失竊裝置保護」功能便能讓用家在遺失 iPhone 後，確保重要資料不會被他人盜用。近日亦有消息指出有 iPhone 自動重啟，而外媒則認為這項舉動關乎到 iOS 18 中新加 入的保安功能。
BFU模式令暴力破解更難成功
事源有外媒報道指有數部被列為證物的 iPhone，在無人操控下神奇地重新啟動，令正在處理該數部 iPhone 的法證人員十分「頭痕」，因為當 iPhone 重新啟動後，便會進入 BFU （Before First Unlock）模式，即是「首次解鎖前」的狀態。在這狀態下的 iPhone 能夠更好的應對暴力破解，令用家以外的人解鎖更困難。
而根據外媒最新的發現，Apple 在 iOS 18.1 的更新中加入了一項名為「Inactivity Reboot」的新功能，這項功能會將處於 AFU（After First Unlock）「首次解鎖後」模式的 iPhone 在沒有解鎖的 4 天後自動變為 BFU （Before First Unlock）「首次解鎖前」模式，令暴力破解更難成功。
儘管這項新功能令執法部門更難破解 iPhone 搜證，但同時亦防備了惡意的小偷或犯罪分子，令他們不能無了期持有被盜竊的 iPhone，一直尋找破解方案。不過這項新功能對於知道密碼的用家來說，並不會影響日常操作，所以這次 Apple 的更新亦算為用家的 iPhone 添加多一層的保護。