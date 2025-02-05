iPhone新App Apple Invites實試　自製邀請函活動搞手更輕鬆（附下載連結）

自製精美邀請函

試用「Apple Invites」，過程簡單，首先可從相片圖庫或app圖庫中選擇一張圖片作背景，選擇甚多，可代表不同場合及不同聚會主題。「Apple Invites」亦與「地圖」app和「天氣」app整合，一輸入日期與時間和地點，就會顯示路線以及聚會當日的天氣預報，方便又智能。

參與聚會人士更可於每一邀請函中的專屬共享相簿內，分享相片與影片，留存回憶及重溫聚會點滴更加方便。「共同編輯播放清單」讓Apple Music訂閱用户炮製聚會背景音樂播放清單，DIY歌單更有氣氛。

「Apple Invites」支援Apple Intelligence，包括內置的「影像樂園」及「書寫工具」功能，如有VPN及將語言轉成美國英文，香港都可使用。

