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科技
2025-02-05 12:31:27

iPhone新App Apple Invites實試　自製邀請函活動搞手更輕鬆（附下載連結）

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Apple推出全新iPhone App Apple Invites活動邀請，搞聚會更加輕鬆。

Apple推出全新iPhone App Apple Invites活動邀請，搞聚會更加輕鬆。

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Apple Invites活動邀請現可於App Store免費下載使用。 Apple Invites搞手需要有iCloud+。

Apple今日推出全新iPhone app「Apple Invites」活動邀請，可透過這免費App搞活動，能自製邀請函、分享及回覆邀請，在「共享相簿」加入新內容，以及參與建立Apple Music播放清單。即日起可於App Store免費下載，或經icloud.com/invites於網上使用。

不過需要訂閱iCloud+才可自製邀請函及邀請賓客，而且iPhone型號需運行iOS 18或更新版本，而不論是否擁有Apple裝置或Apple帳户，任何人均可回覆相關邀請。
 

Apple Invites實試｜可在主頁面輸入活動標題、加入背景等。 Apple Invites實試｜背景有多種選擇，或者加入相片亦可。 Apple Invites實試｜輸入日期時間及地點等詳細資料。 Apple Invites實試｜可自動顯示天氣及地圖等資訊。 Apple Invites實試｜搞手能自行輸入活動計劃詳細資料。 Apple Invites實試｜之後可以發出邀請。 Apple Invites實試｜如果用Apple Intelligence可以利用「影像樂園」自創圖案。 Apple Invites實試｜Apple Intelligence「書寫工具」功能可以改寫詳細資訊。

自製精美邀請函

試用「Apple Invites」，過程簡單，首先可從相片圖庫或app圖庫中選擇一張圖片作背景，選擇甚多，可代表不同場合及不同聚會主題。「Apple Invites」亦與「地圖」app和「天氣」app整合，一輸入日期與時間和地點，就會顯示路線以及聚會當日的天氣預報，方便又智能。

參與聚會人士更可於每一邀請函中的專屬共享相簿內，分享相片與影片，留存回憶及重溫聚會點滴更加方便。「共同編輯播放清單」讓Apple Music訂閱用户炮製聚會背景音樂播放清單，DIY歌單更有氣氛。

「Apple Invites」支援Apple Intelligence，包括內置的「影像樂園」及「書寫工具」功能，如有VPN及將語言轉成美國英文，香港都可使用。
 

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Apple Invites主頁可顯示即將發生的活動。 Apple Invites能輕鬆分享活動相片，不用互傳。 Apple Invites的賓客名單相當清晰。

管理與參與聚會更簡易

聚會搞手可完全掌控邀約體驗，如查看與管理其聚會邀請、以連結分享邀請、查看受邀人的回覆，以及選擇其有意囊括於預覽中的詳細資訊。受邀人可經全新app或網上查看及回覆邀請，而無需訂閱iCloud+或擁有Apple帳戶。
 

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