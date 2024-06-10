iPhone更新支援期僅5年 不及Samsung、Google等Android大廠？

Apple 的官方評估曾經指出，一般用家使用 iPhone 的週期為 3 年。3 年後便會換新的裝置，但不少 iPhone 用家同一部 iPhone 都會使用超過 3 年，甚至長達 6 - 8 年。但 Apple 是否可以為這批用戶提供維修或軟件更新上的支援？最近就有一個更正式的答案出爐。 英國 PTSI（產品安全和電信基礎設施法案）今年4月尾正式生效，當中並要求電信品牌列明產品的安全更新週期，以保障用戶。而在官方的資料中顯示，Apple 證實 iPhone 15 系列手機能提供更新保證的時間為5年，對比 Samsung、Google 等主要對手的7年更新保證期更短。

此資料立時激起兩邊陣營用戶的討論，Android 一方自然認為這是 Apple方面「支援不足」的確據；但事實上，iPhone 的更新支援年限，可能比 Apple 聲稱的更長。 有不少 iPhone 的更新支援年限長達6 - 7年，例如 iPhone SE，iPhone 6s 等在發售7年後仍然可獲得軟件更新。所以5年這個年限，可被視為供iPhone用家的最基本參考及保障。

Apple 證實 iPhone 15 系列手機能提供更新保證的時間為5年。

Apple 過時及停產產品政策 至於 iPhone 在何時才叫作完全失去支援？其實 Apple 會不時更新「過時及停產產品」的清單，「過時產品」是停售超過5年但未滿 7 年的產品，能提供有限的維修服務，不過仍需視乎 Apple 的官方決定。 至於停產產品則是最後銷售日期已過7年的裝置，維修服務將會完全終止。近日又有多一部 iPhone 列入過時產品並不會再提供維修服務，那就是 iPhone 5s。根據以上資料，總結出 iPhone 就算使用超過3年，更新及維修服務也是對用家友好。但超過6年便要開始留意自己的 iPhone 是否還在更新及維修的範圍內。 iPhone及MAC產品過時及停產清單連結 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出