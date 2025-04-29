iPhone生產線轉移至印度？ 分析師潑冷水：出口美國不現實 中國供應鏈地位無可取代

Apple 近年積極推動供應鏈多元化佈局，計劃將部分iPhone生產線從中國轉移至印度。然而知名分析機構MoffettNathanson創辦人莫菲特（Craig Moffett）最新研究報告卻給出截然不同的觀點，直言這種轉移計劃「不切實際」，並強調Apple供應鏈在可預見的未來仍將以中國為核心。 近日有外媒爆料稱，Apple計劃在2026年底前，將銷往美國市場的逾6000萬部iPhone生產任務交由印度代工廠完成。此舉被視為Apple降低對中國供應鏈依賴的關鍵一步。然而莫菲特在最新分析中直指，這個看似宏偉的計劃存在諸多現實障礙。

莫菲特提出「雙線作戰」理論解釋：全球貿易戰不僅影響生產成本，更直接衝擊終端銷售市場。雖然將組裝業務遷往印度可能緩解部分成本壓力，但銷售端的不確定性才是更大隱憂。更關鍵的是，單純轉移組裝環節根本無法規避關稅壁壘，因為iPhone核心零組件仍高度依賴中國製造。 中國製造優勢難被撼動 印度僅佔20%產能 目前中國仍是Apple最重要的全球生產基地，印度iPhone產量僅佔總出貨量的20%。儘管Apple近年持續加大在印投資力度，包括要求代工夥伴富士康、和碩等加速擴產，但印度製造業仍面臨基礎設施落後、供應鏈不完整、技術工人短缺等結構性問題。 去年業界曾流傳「印度產iPhone良率暴跌至50%」的傳聞，引發軒然大波。對此富士康母公司鴻海精密董事長劉揚偉強勢回應：「若真如此，我們早就撤資了！」雖然官方否認傳聞，但這類質疑聲浪恰恰反映市場對「印度製造」品質的深層憂慮。