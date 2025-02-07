iPhone秒變Leica相機　專用LUX攝影手柄呢個價值唔值？

Leica Camera早前推出了Leica LUX影相App，令原生相機加入特色濾鏡增添「奶味」。今次更推出專為iPhone設計的Leica LUX手柄，令iPhone秒變Leica相機，即時提升高貴奢華感。
控制如Leica相機
Leica LUX相機手柄在操控和手感方面與經典Leica相機一脈相承，設計簡潔，使用磁吸式MagSafe連接，並以iPhone的低功耗藍牙連通，可使用Leica LUX App直接影相。備有兩段式快門按鈕，輕按即可對焦，完全按下即可拍攝。另有一個功能按鈕可快速切換拍攝模式，以及兩處控制元件，通過Leica LUX App進行個性化分配和自定義設置。其中一個按鈕可快速訪問常用功能，並有控制撥盤則可精準調整相機設置，如變焦、光圈、快門速度和曝光補償等。
手柄僅重130克，左右手均適用，電池續航可拍攝多達千張照片，通過USB-C接口只需2小時即能充滿電。
奶味影相App
Leica LUX App內有多款傳奇Leica鏡頭成像風格和色彩美學理念，包括Summilux-M及Noctilux-M鏡頭。Leica Looks濾鏡從生動色彩到經典黑白，令手機攝影都有菲林質感。註冊手柄後，即可獲得一年完整版LUX App的使用權限。
Leica LUX手柄現已在指定的Leica專賣店、官方線上渠道及官方授權經銷商處發售，建議零售價為$2500，粉絲會否課金入手？