iPhone秒變Leica相機　專用LUX攝影手柄呢個價值唔值？

控制如Leica相機

Leica LUX相機手柄在操控和手感方面與經典Leica相機一脈相承，設計簡潔，使用磁吸式MagSafe連接，並以iPhone的低功耗藍牙連通，可使用Leica LUX App直接影相。備有兩段式快門按鈕，輕按即可對焦，完全按下即可拍攝。另有一個功能按鈕可快速切換拍攝模式，以及兩處控制元件，通過Leica LUX App進行個性化分配和自定義設置。其中一個按鈕可快速訪問常用功能，並有控制撥盤則可精準調整相機設置，如變焦、光圈、快門速度和曝光補償等。

手柄僅重130克，左右手均適用，電池續航可拍攝多達千張照片，通過USB-C接口只需2小時即能充滿電。