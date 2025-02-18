iPhone轉會Android機必睇 WhatsApp過機必備一工具＋留意三種資料不可轉移

配備支援廣東話升級版 Galaxy AI、市場近日熱賣作 Samsung Galaxy S25 系列，不少用家出機後可能面對問題，就是想由採用 iOS 裝置 iPhone 轉移 WhatsApp 至 Android 平台時，出機轉移失敗情況。

好消息是 WhatsApp 官網其實已為包括三星、Google Pixel 等 Android 手機用家，編寫了專門教學文章逐步指導轉移步驟及操作需知。 根據 WhatsApp 發表「如何將對話從 iPhone 移至 Android 裝置」文章內容顯示，現時過機可繼承個人對話、群組對話，但對話記錄、動態更新及接收媒體除外。

根據 WhatsApp 發表「如何將對話從 iPhone 移至 Android 裝置」文章內容顯示，現時過機可繼承個人對話、群組對話，但對話記錄、動態更新及接收媒體除外。

而 S25 系列等三星手機用家，就需要預備最新版 Samsung Smart Switch 及 WhatsApp 程式，新舊裝置相同手機號碼，及必需以 USB-C 連接線進行轉移。

而 S25 系列等三星手機用家，就需要預備最新版 Samsung Smart Switch 及 WhatsApp 程式，新舊裝置相同手機號碼，及必需以 USB-C 連接線進行轉移。

預備好裝置、連接線及安裝好 App 後，就可按以下步驟轉移，並需留意在「複製應用程式和資料」時，將連接線同時接上 iPhone 及 S25 手機的 Type-C 埠。

預備好裝置、連接線及安裝好 App 後，就可按以下步驟轉移，並需留意在「複製應用程式和資料」時，將連接線同時接上 iPhone 及 S25 手機的 Type-C 埠。

另外需要留意的是，使用連接線轉移 WhatsApp 的話，除非事先另外備份至 iCloud 帳號，不然數據內容將不會傳送至雲端空間。

另外需要留意的是，使用連接線轉移 WhatsApp 的話，除非事先另外備份至 iCloud 帳號，不然數據內容將不會傳送至雲端空間。

而據「無法將對話從 iPhone 移至 Android 裝置」官方文章內容，轉移失敗或包括不同 Wi-Fi 連接、三星手機沒使用 Smart Switch、轉機前已啟動 WhatsApp 等。

而據「無法將對話從 iPhone 移至 Android 裝置」官方文章內容，轉移失敗或包括不同 Wi-Fi 連接、三星手機沒使用 Smart Switch、轉機前已啟動 WhatsApp 等。

Mobile Magazine 短評：使用 iPhone 13 或更早 iPhone 用家，就需留意要準備 Lightning 轉 USB-C 埠的 iPhone 接線，方可成功完成 WhatsApp 轉移。 資料來源：WhatsApp 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載