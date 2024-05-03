iPhone鬧鐘不響？Apple認部分型號有問題（附解決方法）

iPhone電話用家都慣常使用 iOS 內的鬧鐘功能取代傳統鬧鐘，但近日有否試過 iPhone 在早上突然不響、因而錯過起床時間？原來你並不弧單。早前一條短影片在 Tik Tok 爆紅，內容是該網民在 iPhone 一共設置了五個鬧鐘。但五個鬧鐘也沒有任何一個有響起，導致她趕不及到學校上課。

該影片獲得 50萬個讚好及300萬次觀看次數。在留言區亦有不少網民留言表示也遇到該問題。討論熱潮不止在 Tik Tok ，在去年12 月，美國論壇 Reddit ，早以出現一大堆 iPhone 使用者抱怨。在前一晚已經設置好鬧鐘但最後並沒有響起。 雖然不知這個問題有多普遍，但有外媒表示，Apple 已經承認的確有某些 iPhone 型號的鬧鐘功能是無法正常運作，並努力修復中。