iPhone鬧鐘不響？Apple認部分型號有問題（附解決方法）

iPhone電話用家都慣常使用 iOS 內的鬧鐘功能取代傳統鬧鐘，但近日有否試過 iPhone 在早上突然不響、因而錯過起床時間？原來你並不弧單。早前一條短影片在 Tik Tok 爆紅，內容是該網民在 iPhone 一共設置了五個鬧鐘。但五個鬧鐘也沒有任何一個有響起，導致她趕不及到學校上課。
該影片獲得 50萬個讚好及300萬次觀看次數。在留言區亦有不少網民留言表示也遇到該問題。討論熱潮不止在 Tik Tok ，在去年12 月，美國論壇 Reddit ，早以出現一大堆 iPhone 使用者抱怨。在前一晚已經設置好鬧鐘但最後並沒有響起。
雖然不知這個問題有多普遍，但有外媒表示，Apple 已經承認的確有某些 iPhone 型號的鬧鐘功能是無法正常運作，並努力修復中。
受影響 iPhone 用家可試解決方法
不過在 Bug 修復前受影響的用家並不是只能默默等候，暫時網民就找到一個設定，如受影響可以試一試：
- 首先可以打開 iPhone 的「設定」
- 按「聲音與觸回報」
- 檢查鈴聲和提示聲的音量鍵是否已拉到最大聲
- 再檢查「使用按鈕更改音量」是否打開了，若打開了很容易在日常調較音量時也把鬧鐘音量調低。
在以上幾步之外，用戶亦可選擇關閉在「Face ID 與密碼」中的「螢幕注視感知功能」。
這項功能是在螢幕鎖定時，iPhone會確認你是否注視螢幕，並把通知展開及降低部份提示聲。換句話說當你在未完全睜開眼睛時，iPhone 就誤判你已經睜開眼睛，因而降低鬧鐘聲量。
在最後的最後，如果還是解決不到問題，就要考慮靜待 iOS系統更新或重置設定了。
文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章