iPhone 傳告別 Face ID 鏡頭黑位 或於2026年配備UD鏡頭真全屏！

自於蘋果Apple捨棄主流手機採用的指紋辨識生物保安方案，毅然選擇 Face ID 3D 人像辨識技術後，「M 字額」凹屏以至現在動態島開孔屏，雖有明顯縮減但畫面視野仍然是廠方力求克服的技術情況。

好消息是據韓媒 The Elec 較早前報導，似乎蘋果有望於2026年為其 iPhone 新作，透過引入 UD 鏡頭真全屏面版，以徹底解決因 Face ID 模組所造成的鏡頭黑位螢幕上半畫面缺失問題。據透露 LG Innotek 正為 UD 鏡頭真全屏技術作深度研發，透過稱為 Freeform Optic 的特殊鏡頭，以解決現有 UD 鏡頭進光量不足限制。