iPhone 傳告別 Face ID 鏡頭黑位 或於2026年配備UD鏡頭真全屏！

自於蘋果Apple捨棄主流手機採用的指紋辨識生物保安方案，毅然選擇 Face ID 3D 人像辨識技術後，「M 字額」凹屏以至現在動態島開孔屏，雖有明顯縮減但畫面視野仍然是廠方力求克服的技術情況。
好消息是據韓媒 The Elec 較早前報導，似乎蘋果有望於2026年為其 iPhone 新作，透過引入 UD 鏡頭真全屏面版，以徹底解決因 Face ID 模組所造成的鏡頭黑位螢幕上半畫面缺失問題。據透露 LG Innotek 正為 UD 鏡頭真全屏技術作深度研發，透過稱為 Freeform Optic 的特殊鏡頭，以解決現有 UD 鏡頭進光量不足限制。
這款應用 LG Innotek 在 2021 年申請「自由曲面鏡頭」專利技術的 Freeform Optic 鏡頭組，據透露其藉多組於一個或多個表面擁有「自由曲線」形狀的透鏡所組成，控制週邊厚度以減少入光時影像系統跟鏡頭光學結構像差及提升進光比，去達至較現有 UD 鏡頭真全屏更高的進光表現。而透過 DSCC 早前展示未來 iPhone 螢幕技術路線圖，如無意外 2026 年 iPhone 亦即 iPhone 18 Pro 系列，將有可能配上 UD 鏡頭真全屏。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載